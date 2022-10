von Stefan Limberger-Andris

Wutach – Ein Betriebskonzept, das Hand und Fuß hat – Bürgermeister Christian Mauch zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatsitzung beeindruckt von einem Energieanlagenprojekt in Münchingen. Es sei ein lobenswertes Engagement, unterstrich Gemeinderat Erich Zimmermann (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach). Ein Landwirt stellte einen Antrag auf Baugenehmigung einer Biogasanlage. Der Gemeinderat erteilte das Einvernehmen.

Geplant sei südlich von Münchingen eine 150 Kilowatt Güllekleinanlage mit Fermenter (1206 Kubikmeter; 16 auf sechs Meter), ein Endlager (2281 Kubikmeter; 22 auf sechs Meter) – jeweils mit Tragluftdach – und ein Blockheizkraftwerk-Container (knapp 20 Kubikmeter), erläuterte Christian Mauch. Eine landwirtschaftliche Grube sowie das Stallgebäude werden über Druckleitungen an den Fermenter sowie das Endlager angeschlossen. Die Anlage – ein privilegiertes landwirtschaftliches Projekt – soll einen Stromabnahmeanschluss an die Trafostation des Energiedienst-Netzes erhalten. Für den Havariefall, wenn beispielsweise Gülle auslaufen sollte, ist eine Rückhaltefläche sowie ein Schutzwall vorgesehen.

Geplant sei, die Kleinanlage überwiegend mit Rindergülle und -mist zu beschicken. 85 Prozent davon wolle der Landwirt aus dem eigenen Betrieb zuführen, so Christian Mauch. Hinzu komme ein Zehntel Kleegras und etwas Maissilage. Durch den großen Eigenanteil am landwirtschaftlichen Material sei davon auszugehen, dass der zusätzliche Transportverkehr in sehr kleinem Rahmen ausfalle. Große Lärmemissionen seien in dem Mischgebiet wenig zu befürchten, weil Schalldämpfmaßnahmen baulich berücksichtigt werden sollen und das nächstgelegene Wohnhaus rund 490 Meter von der landwirtschaftlichen Anlage entfernt sei.

Knapp 600.000 Kubikmeter Biogas ließe sich nach Berechnungen jährlich in der Anlage gewinnen, so Christian Mauch weiter. Von den 1629 Kubikmeter Biogas täglich seien etwa 884 Kubikmeter Methangas (50 bis 56 Prozent), das zur Stromerzeugung eingesetzt werden könne. An elektrischer und thermischer Leistung erreiche die Anlage jährlich 3216 Megawattstunden – täglich etwa 8812 Kilowattstunden.