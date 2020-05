Die Festlegung von Bauplatzpreisen im ersten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Untere Breite II“ in Bettmaringen Thema im Gemeinderat. Nach Diskussion, in der viele alternativ Vorschläge auf den Tisch kamen, wurde ein „politischer Preis“, wie es Bürgermeister Joachim Burger nannte, vereinbart.

Die Erschließungskosten werden mit insgesamt 1,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Bauplätze im Neubaugebiet Bettmaringen sind in den kommenden zwei Jahren nun für 98 Euro pro Quadratmeter zu haben. Für ein Grundstück, auf dem eine dreigeschossige Bauweise vorgesehen ist, beträgt der Preis 125 Euro. Gültig ist der Beschluss ab dem 1. Juni 2020. In zwei Jahren soll diese Entscheidung auf den Prüfstand.

Der Vorschlag: Von der Verwaltung wurde ein Drei-Stufenplan vorgestellt, der ausgehend von 110 Euro pro Jahr eine Steigerung von zehn Euro bis 2022 vorsah. Das eine Grundstück, auf dem eine dreigeschossige Bebauung vorgesehen ist, sollte nach den Berechnungen der Verwaltung bei 140 Euro pro Quadratmeter beginnen und über 160 im kommenden bis 170 Euro in zwei Jahren gehen. Der große Preisunterschied zu den Verkaufspreisen von früheren Gebietsüberplanungen ergab sich für die Verwaltung zum Großteil aus den „immens gestiegenen Kosten für Erschließungsarbeiten“, erläuterte Thomas Bendel vom Rechnungsamt. Bendel wies ausdrücklich darauf hin, dass niedrigere Bauplatzpreise negative Auswirkungen auf den Haushalt hätten. Er erwähnte die angestrebte ausgeglichene Bilanz, die im neuen Haushaltsrecht vorgegeben sei. Bürgermeister Joachim Burger ergänzte: „So gut sind wir mit den Erträgen nicht unterwegs. Diese Kosten sind entstanden und es ist unser aller Geld!“

Bei der Festlegung der Preise für die 15 Bauplätze war Diskussionsfreude ungebrochen. Grundsätzlich abgelehnt wurde der „Drei-Stufenplan“ der Verwaltung. David Geng (FW) wollte zwar einen „marktüblichen Preis“ (95 bis 100 Euro), wies andererseits aber auch darauf hin, dass die Infrastruktur im Ortsteil Bettmaringen nicht mit der von Nachbargemeinden vergleichbar sei. „Mit den vorgeschlagenen Preisen werden die Grundstücke nicht verkauft bekommen“, sagte Geng. Sein Fraktionskollege Alxander Geng hielt dem entgegen, dass der Kaufpreis für einen Bauplatz beim Hausbau unter drei Prozent der Investition ausmache. Alternativen: Wichtig war bei allen Wortmeldungen die Gleichbehandlung aller Ortsteile. Bei der Vergabe der Plätze kamen unterschiedliche Vorschläge: Vom Familien-Bonus bis hin zu einem Punktesystem mit verschiedenen Kriterien, wie lange ein Interessent am Ort wohnt. Verhindern möchte man, dass Schweizer Pensionäre dem Baugebiet den Ruf des „Senioren-Buckel“ verpassen. Thomas Bendel hatte rechtliche Bedenken gegen solche Vergabe-Kriterien, weil sie einklagbar wären. Wolfgang Löhle brachte für „das super Bauland mit sehr schönen Flächen“ schließlich einen Kompromissvorschlag: 98 Euro für zwei Jahre und 125 Euro für den Platz, auf dem dreigeschossig gebaut werden soll. Damit solle der Preis elf Prozent unter dem Vorschlag der Verwaltung (110 und 140 Euro) bleiben. Dieser Schlüssel soll nun auf alle Baugebiete in der Gemeinde übertragen werden. Diesem Antrag konnte sich die Mehrheit anschließen. Nur Wolfgang Zwengel (FW) mochte die „Subvention der Baulandpreise“ nicht hinnehmen: „Bauwillige haben eine gewisse finanzielle Potenz.“