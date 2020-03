von Juliane Kühnemund

Die Teilnehmer der Herbstabschlussproben der Feuerwehr Wutach erhalten von der Gemeinde eine kleine Zuwendung – zur Förderung der Kameradschaftspflege. Bons in Höhe von 5 Euro werden bislang an die Probenteilnehmer (Feuerwehr und DRK) ausgegeben. Dieser Betrag ist seit zehn Jahren derselbe, von seiten der Feuerwehr wurde jetzt beantragt, die Bons für die Chilbiproben von 5 Euro auf 10 Euro pro Teilnehmer zu erhöhen.

Bürgermeister Christian Mauch stelle diesen Antrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Diskussion. Wie er informierte, summierten sich die Zuwendungen in der Vergangenheit auf durchschnittlich etwa 735 Euro im Jahr. Dieser Betrag würde sich dann verdoppeln, würde man den Antrag der Wehr befürworten. Die Verwaltung, so Mauch, würde dafür plädieren, die Bons auf 7,50 Euro pro Probenteilnehmer zu erhöhen.

Unterschiedliche Bewertung

Die Thematik wurde von den Ratsmitgliedern unterschiedlich bewertet. Erich Zimmermann (UWW) befürwortete die Erhöhung der Zuwendung. Feuerwehr und DRK leisten ungemein wichtige Arbeit für die Allgemeinheit und setzten sich selber Gefahren aus. Ähnlich sah es auch Mathias Müller (CDU), der die Bons als Wertschätzung für die ehrenamtliche Leistung betrachtete und meinte: „Eine Anpassung wäre mal nötig.“

Kritik am Zeitpunkt

Als prinzipiell o.k. bezeichnete Wolfgang Dornfeld (UWW) die Förderung für die Wehr, den Zeitpunkt des Erhöhungsantrags allerdings fand er unpassend. Die Finanzen der Gemeinde seien in diesem Jahr ohnehin angespannt, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges sowie von neuen Uniformen anstehen. Unterstützt wurde er in dieser Meinung von Erhard Graunke (UWW).

Auch Graunke war der Ansicht, dass die Feuerwehr insgesamt gut bedient werde. Die Gemeinde investiere kräftig in die Wehr. Die Mitglieder des Gemeinderats würden bereits seit vielen Jahren auf eine Erhöhung des Sitzungsgeldes verzichten, das – wie er sagte – unter der Summe des Bon-Verwaltungsvorschlags liege. Insofern erachtete auch er, den jetzt gestellten Antrag als unpassend.

Christian Mauch ließ dann über den Verwaltungsvorschlag, 7,50 Euro pro Bon abstimmen. Mit diesem Kompromiss, so der Rathauschef, zeige die Gemeinde ihre Wertschätzung für die Arbeit der Feuerwehr. Der Vorschlag wurde dann bei zwei Enthaltungen befürwortet.