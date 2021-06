von Stefan Limberger-Andris

Auf eine positive Baulandentwicklung in der Gesamtgemeinde Wutach verwies Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren 30 Bauplätze in Münchingen und Ewattingen erschlossen werden. In Münchingen nimmt die Bautätigkeit im ersten Bauabschnitt im Baugebiet „Liebhaldenweg II“, das insgesamt zehn Bauplätze umfasst, Fahrt auf. Die Erschließung des Baugebiets „Bogenrücken“ in Ewattingen mit insgesamt 20 Bauplätzen soll demnächst beginnen.

Baugebiet „Liebhaldenweg II“

Von den sechs erschlossenen Bauplätzen im 8124 Quadratmeter großen Baugebiet „Liebhaldenweg II“ in Münchingen – die Gemeinde investiert im laufenden Haushalt rund 120 000 Euro – seien mittlerweile drei verkauft, freute sich Christian Mauch. Ein Gebäude befinde sich in der Bauphase, einem weiten Bauvorhaben erteilte das Ratsgremium nun sein Einvernehmen.

88,11 Euro pro Quadratmeter

Insgesamt zehn Bauplätze sind im „Liebhaldenweg II“ vorgesehen, ein erster Bauabschnitt umfasst sechs Grundstücke. Die weitere Erschließung der Bauplätze soll sich nach Willen der Gemeindeverwaltung an der Nachfrage orientieren.

Die komplette Erschließung des Baugebiets wird nach ersten Kostenberechnungen im vergangenen Jahr auf rund 302.416 Euro geschätzt. Die Gemeindeverwaltung fixierte die Gesamtkosten für das neue Baugebiet bei der Beratung über das Grundstückspreisniveau im Juli 2020 auf rund 706.780 Euro. Davon werden allein rund 404.364 Euro auf den kommunalen Flächenerwerb, Verzinsung, Vermessung, für Zuschläge und Kostenermittlung gerechnet. Der Rat legte damals einen Quadratmeterpreis von 88,11 Euro fest.

Baugebiet „Bogenrücken“

Die Erschließung des rund 1,6 Hektar großen Baugebiets „Bogenrücken“ in Ewattingen soll nach Auskunft des Bürgermeisters demnächst beginnen. Dort sollen 20 Bauplätze entstehen.

Eine erste Kostenschätzung für eine Erschließung des kompletten Gebiets beläuft sich auf 1,165 Millionen Euro. Die Verwaltung rechnet mit einer kompletten Erschließung im Juli 2022. Erste Kostenschätzungen des Erschließungsträgers Kommunalentwicklung (KE) zum Flächenerwerb durch Bauwillige belaufen sich auf 114 Euro pro Quadratmeter.

Zwölf Bauplätze sind geplant

In einem ersten Bauabschnitt des Areals sollen im künftigen Ewattinger Baugebiet „Bogenrücken“ zwölf Bauplätze erschlossen werden. In einer Ausschreibung für Erschließungsarbeiten des ersten Bauabschnitts zeichnen sich für die Gemeinde Kosten von rund 570.000 Euro ab, erläuterte Bürgermeister Christian Mauch dem Gemeinderat. Es sei dies ein günstiges Angebot für die Maßnahme.