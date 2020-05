von Sandra Holzwarth

Das Kultusministerium hatte im Zuge der Corona-Pandemie entschieden, dass alle Schulen und Kindergärten sowie Kindertagesstätten ab 17. März geschlossen werden. Derzeit ist noch ungewiss, wie es mit der Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten genau weitergehen wird. Das Land hatte aufgrund dieser über die Corona-Verordnung verfügten Schließungen empfohlen, die Kindergartengebühren für den Monat April zunächst auszusetzen. Dieser Empfehlung ist die Gemeinde Wutöschingen gefolgt.

Auch alle Volkshochschulkurse wurden mit Allgemeinverfügung vom 16. März abgesagt und auf eine Gebührenerhebung verzichtet, wobei die vereinbarten Vergütungen für die Kursleiter/innen weiter gewährt werden. Außerdem wurde auf die Erhebung der Leihgebühren für die Instrumente der Bläserklassen an der Alemannenschule mit 15 Euro sowie die Erhebung der Gebühren für die verlässlichen Grundschulen an der Auwiesenschule und der Alemannenschule in Höhe von 35 Euro verzichtet.

Die Vergütungen für die Betreuerinnen der verlässlichen Grundschulen werden tariflich weiter gewährt. Die Gebührenausfälle für April belaufen sich für Wutöschingen somit auf rund 42.000 Euro. Für die bereits erfolgte und künftige Notbetreuung in den Kindertagesstätten wird entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme eine Gebührenveranlagung erfolgen.

Im Rahmen eines Soforthilfeprogramms hat das Land für diese Gebührenausfälle 100 Millionen Euro zur Verteilung an die Kommunen bereitgestellt, wovon die Gemeinde Wutöschingen einen Betrag von 45.200 Euro bereits erhalten hat. Somit hat die Gemeinde die ausgefallenen Gebühren für April über diesen Rettungsschirm abgedeckt. Wegen der andauernden Schließungen sollen auch die Gebühren für den Monat Mai ausgesetzt werden. Ein weiterer Rettungsschirm in Höhe von 100 Millionen wurde zwischenzeitlich bewilligt, sodass der Gemeinderat zustimmte, auf die Gebühren für April und Mai zu verzichten.