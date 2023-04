Bürgermeister Joachim Burger hat in der Gemeinderatssitzung zahlreiche Blutspender geehrt und mit Ehrennadeln ausgezeichnet. Er lobte im Namen des DRK die Bereitschaft der Blutspender dafür, ehrenamtlich für die Blutversorgung von Kranken und Verletzten zu sorgen. Er ziehe den Hut vor der großen Anzahl von Spenden, die geleistet wurden.

150 Blutspenden kann Erhard Müller auf sich verbuchen, gefolgt von Klaus Böhler, Markus Kaiser und Willi Rebmann für jeweils 100 Spenden. Bernhard Müller, Markus Rogg und Christian Schelble waren schon 75 Mal beim Blutspenden und für jeweils 50 Mal wurden Betina Bryssinck, Regina Hamburger, Bruno Jehle, Sabina Rombach, Alfred Sklenar und Bernhard Rebmann ausgezeichnet. Mit zehn Blutspenden sind Sabrina Blatter, Ralf Kaiser, Christine Sarnow und Manuela Woll noch am Anfang ihrer Spenderkarriere. Unter großem Beifall der Anwesenden erhielten alle eine Urkunde, eine Ehrennadel und eine Flasche Sekt.

Ja zu Bauanträgen, nein zu Spielhalle

In seiner Sitzung musste der Gemeinderat außerdem zahlreiche Bauanträge abzuarbeiten. So soll in Bettmaringen ein neues Haus mit zwei Wohnungen gebaut werden, in Stühlingen beim Omnibus Dietsche ein Warteraum für Fahrgäste und ebenfalls in Stühlingen eine neue Treppenanlage und Balkone an ein bestehendes Einfamilienhaus. Diesen wurde problemlos zugestimmt. Eine Bauvoranfrage bezüglich der Nutzungsänderung einer Gaststätte zu einer Spielhalle in Stühlingen löste einige Bedenken aus und wurde ziemlich deutlich abgelehnt.

Für das Gemeindehaus in Eberfingen wurde der Auftrag für diverse Abbrucharbeiten vergeben. In Wangen will man eine bestehende Garage umbauen und auch daran anbauen. Weil sich baurechtlich Teile des Baukörpers im Außenbereich befinden werden, muss eine Ergänzungs- und Klarstellungssatzung erstellt werden. Der umfassende Beschlussvorschlag wurde vom Gemeinderat abgesegnet.

Eine weitere Thematik war die Bildung von Ermächtigungsübertragungen, was so viel heißt, dass nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Sie wurden zum Beispiel gebildet, weil die Bewirtschafter angemeldet haben, dass sie die Mittel im Folgejahr noch benötigen, weil Maßnahmen noch über das Haushaltsjahr hinaus weitergeführt werden oder mit zeitlichem Versatz erst begonnen werden konnten. Dies gilt für den Hoheitsbereich, für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und ZIS.