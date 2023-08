Die Gemeinde Wutach muss eine wichtige Leitungsposition neu besetzen. Rechnungsamtsleiterin Anika Brogle möchte die Verwaltung verlassen. Die Stelle soll laut Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer so schnell wie möglich nachbesetzt werden. Die Gemeindeverwaltung muss bis Jahresbeginn 2024 den kommunalen Haushaltsplan vorlegen und Mittel aus dem Ausgleichsstock bis Februar beantragen. Die kommenden Monate seien deshalb enorm wichtig, so Pfliegensdörfer. Eine Stellenausschreibung zur Rechnungsamtsleitung erfolgte bereits im Gemeindeblatt und soll noch in dieser Woche im Staatsanzeiger erfolgen.

Die Stelle kann sofort angetreten werden und ist unbefristet. Ein Beschäftigungsumfang zwischen 70 Prozent und Vollzeit ist denkbar. Vor einer Nachbesetzung stehe in nicht öffentlicher Sitzung eine Entscheidung des Rats über den Zeitpunkt der Beamtenversetzung an, erläuterte Alexander Pfliegensdörfer. Anika Brogle wechselte vom Baurechtsamt des Landkreises, wo sie als Sachbearbeiterin tätig war, Anfang November 2021 ins Rechnungsamt nach Wutach. Ihr Studium Public Management/Öffentliche Verwaltung absolvierte sie von 2016 bis 2019 an der Verwaltungshochschule in Kehl. Ihre Motivation, in die Gemeindeverwaltung zu wechseln, begründete Brogle damals mit dem abwechslungsreichen Aufgabenfeld. Neben Arnold Hettich war sie als stellvertretende Rechnungsamtsleiterin am kommunalen Haushaltsentwurf 2022 beteiligt und übernahm später die Leitung. Für den laufenden Haushalt zeichnete sie bereits alleine verantwortlich. Anika Brogle stammt aus Ühlingen-Birkendorf. Für eine Stellungnahme war die 27-Jährige nicht zu erreichen.