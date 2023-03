Zum Konzert mit Taktstockübergabe hatte der Musikverein Grimmelshofen in das Gemeindehaus eingeladen. Die Besucher strömten zahlreich und sparten nicht mit Applaus: Vom scheidenden Dirigenten Mathias Kehl verabschiedeten sie sich mit stehendem Dauerapplaus, vom neuen Dirigenten Ralf Burger verlangten sie zwei Zugaben.

Im ersten Konzertteil hatte Mathias Kehl seine Lieblingsstücke aus 20 Jahren als Dirigent erneut aufgelegt und ein letztes Mal seinen musikalischen Stil präsentiert mit rhythmisch mitreißenden Passagen und Taktartwechseln, einfach groovy. Es waren die Titel „Mac Arthur Park“ von Jimmy Webb/Philip Sparke, „Robin Hood Prince of Thieves“ von Michael Kamen/Erick Debs, „The Blues Brothers Revue“ von Jay Bocook und „Pasadena“ von Jacob de Haan. Die Taktstockübergabe fand symbolisch statt, denn seitdem nach der Corona-Zwangspause wieder musiziert werden durfte, wechselten sich beide am Notenpult ab und leiteten auch gemeinsam das Ehrungskonzert im vergangenen Herbst. Zum Dank für 20 Jahre am Notenpult gab es für Mathias Kehl die bereits übliche gemeinsame Wanderung mit dem Vorstand.

Für den zweiten Konzertteil setzte sich Mathias Kehl in die Reihen der Musiker und zu seinem Vorgänger Andreas Stich, der nach 15 Jahren als Dirigent und nach über 50 Jahren noch immer aktiv musiziert. Wie ernst ihm das Musizieren am Tenorhorn ist, zeigte Mathias Kehl mit dem gefühlvoll intonierten Solopart bei „The Story“ von Joe Pinkl.

Dirigent Ralf Burger hatte im zweiten Konzertteil bereits seine Handschrift mit modernen Titeln und ausgewogenen Klangfarben gezeigt. Gespielt wurden die Titel „Mountain Wind“ von Martin Scharnagl, „Hans Zimmer: Movie Milestones“ von Michael Brown, „The Story“ von Joe Pinkl, „Sternengucker“ von Thomas Asanger und „Partyplanet“ von den Fäaschtbänklern. Als erste Zugabe gab es nicht die obligatorische Polka, sondern „Fire and Ice“ von Otto M. Schwarz. Der Vorsitzende Werner Kehl bedankte sich bei den beiden Dirigenten, den Helfern sowie Linda Heer für die Saal-Deko.

Der Musikverein Grimmelshofen hat knapp 40 aktive Musiker. Kontakt: 1.vorstand@mvgrimmelshofen.de, www.vereine-grimmelshofen.de/musikverein.