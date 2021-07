von Sandra Holzwarth

Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Kindergartengebühren für die kommunalen Kindergärten und Kindertagesstätten in Wutöschingen nur moderat angepasst. Der Gemeinderat stimmte einer Erhöhung der Gebühren um 2,9 Prozent zum neuen Kindergartenjahr 2021/22 einstimmig zu.

Gebührenerhöhung im Überblick Kindergartengebühren: Für ein Kindergartenkind im Alter von über drei Jahren aus einer Familie mit einem Kind erhöht sich die Gebühr von bisher 117 Euro auf 122 Euro. Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren wird die Gebühr um zwei Euro auf 95 Euro angehoben. Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren erhöht sich die Gebühr von 61 auf 63 Euro. Für Familien mit mehr als drei Kindern steigt die Gebühr um einen Euro auf 21Euro. Alle Beträge lehnen sich an die Empfehlung der Spitzenverbände an. Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr in den normalen Kindergärten wird, wie bisher, die entsprechende Gebühr in doppelter Höhe erhoben.

Damit folgt die Gemeinde Wutöschingen den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände, die mit der Gebührenanpassung nach dem sogenannten württembergischen Modell erreichen wollen, dass rund 20 Prozent der tatsächlichen Betriebsausgaben aller kommunalen Kindergärten durch Elternbeiträge abgedeckt werden. „Die Empfehlungen orientieren sich in diesem Jahr ausnahmsweise vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht wie bisher an den Personal- und Sachkostensteigerungen, sondern liegen darunter“, erklärte Bürgermeister Georg Eble.

Die Gebührenerhöhung bewirkt somit keine Erhöhung des Kostendeckungsgrades sondern im Gegenteil eine Verringerung. Georg Eble: „Damit bleiben die Spitzenverbände und auch unsere Gemeinde bewusst hinter der tatsächlichen Kostensteigerung zurück, um einerseits die Einnahmeausfälle nicht so groß werden zu lassen, andererseits aber auch die Eltern nicht zu belasten.“