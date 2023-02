Stühlingen – Beim Neujahrskonzert der Musikkooperation Stadtmusik Stühlingen und Musikverein Schwaningen sind sieben Musiker geehrt worden. Die Musikkooperation wurde während der Pandemie für ein Probejahr gestartet, das erste Neujahrskonzert 2023 seit der Pandemie fand gemeinsam statt. Beide Vereine werden trotz der gemeinsamen Proben und Auftritte selbstständig geführt. Nach den Ehrungsworten spielte das Orchester für die sieben Geehrten das Stück „Berliner Luft“ unter der Leitung von Johannes Schirmer.

Ehrungen beim MV Schwaningen

Der Vorsitzende des Musikvereins Schwaningen, Bernd Gutmann, hat Martina Henninger, Veronika Zimmermann und Tim Barth für 25 aktive Jahre zu Ehrenmitgliedern ernannt: „Tim Barth ist Allroundtalent im Verein als Musiker, bei Arbeitseinsätzen, als Komponist, Dirigent, guter Freund und cooler Typ, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt.“ Seit seinem neunten Lebensjahr spielt er Saxophon im Musikverein Schwaningen, seit neun Jahren leitet er ihn und seit 2017 ist er auch Dirigent der Stadtmusik Stühlingen.

Martina Henninger begann 1995 auf der Querflöte: „Du bestichst durch deine Gelassenheit und ruhige Art“, gab der Vorsitzende Bernd Gutman in seiner Laudatio bekannt. Mit mehr als 18 Jahren Engagement im Vorstand und als Gründungsmitglied des Weinstammtischs, um die Biertrinker zu bekehren, zeigte sie neben ihrem zuverlässigen Engagement auch ihre familiäre und coole Seite. Veronika Zimmermann spielt seit 1995 Saxophon, sie engagierte sich elf Jahre lang als Kassiererin. Sie wurde von Bernd Gutmann als „Rückgrat des Saxophonregisters“ bezeichnet. Darüber hinaus bildet sie junge Musiker aus und ist auch bei anderen Ensembles gern als Gastmusikerin gesehen.

Ehrungen bei der Stadtmusik

Aufgrund der Vereinssatzung wird ein Musiker in der Stadtmusik Stühlingen nicht automatisch nach einer Anzahl von Aktivjahren zum Ehrenmitglied ernannt, sondern durch seine Verdienste und auf Vorschlag in Abstimmung mit dem Vorstand. Zum Ehrenmitglied wurde nun Sylvia Schupp ernannt. Der Vorsitzende Julian Mäntele bezeichnete ihre Leistungen als „absoluten Wahnsinn“ und bedauerte sehr, dass sie nach 34 Jahren nicht mehr in den Reihen der Aktiven sitzt.

Die Stadtmusik Die Stadtmusik Stühlingen gab es bereits seit dem Jahr 1785. Der gleichberechtigte Dreier-Vorstand besteht aus Julian Mäntele (Öffentlichkeit), Michael Eder (Inneres) und Johannes Schirmer (Veranstaltungen), der Kontakt ist möglich per E-Mail (vorstand@stadtmusik-stuehlingen.de), weitere Informationen stehen im Internet (www.stadtmusik-stuehlingen.de).

Im Jahr 1988 war Sylvia Schupp im Orchester gestartet, erst auf dem Tenorsaxophon, später auf dem Baritonsaxophon und auf der Bassklarinette. Sie engagierte sich besonders als Dirigentin und Vizedirigentin. Neben weiteren Ämtern im Vorstand als Schriftführerin, Kassiererin und EDV-Beauftragte hatte sie sich besonders um die Jugendarbeit gekümmert. Sie war Ausbilderin und Dirigentin des gemeinsamen Jugendorchesters Notenfuxxer der umliegenden Vereine und kümmerte sich als Jugendleiterin intensiv um den musikalischen Nachwuchs.

Helmut Schlatter wurde aufgrund seiner besonderen Verdienste ebenfalls zum Ehrenmitglied bei der Stadtmusik Stühlingen ernannt. Außerdem wurde ihm die Große Goldene Ehrennadel des BDB mit Urkunde verliehen für 50 aktive Jahre im Verein. Er spielte das Tenorhorn, nach 15 aktiven Jahren im Musikverein Ober-Unterwangen wechselte er aus Liebe nach Stühlingen und zur Stadtmusik. Während einer musikalischen Pause wurde ihm ein Spruch zum Verhängnis, seither musiziert er wieder aktiv. Er wechselte auf den Bass und sei ein „gschaffiger Typ“, lobte der Vorsitzende Julian Mäntele in seiner Laudatio. Von 1992 bis 2019 war er im Vorstand, als Vorsitzender Festwirt und Beisitzer. Seine „Schlatti Grillwurst“ sei in ganz Südbaden bekannt, auch seine Probenstatistik trotz Schichtarbeit erstaunlich gut.

Iris Bär-Zimmermann gehört zu den Leistungsträgern der Stadtmusik Stühlingen, sie wurde für 25 aktive Jahre im Orchester mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Zuvor musizierte sie bereits zwölf Jahre lang in Ühlingen. Über das besondere musikalische Engagement hinaus mit anspruchsvollen solistischen Passagen auf der Querflöte und der Piccoloflöte engagierte sie sich auch für viele Jahre im Vorstand. Beim Generationenumschwung im Orchester sehe sie durch die eigenen Söhne oft beide Seiten und glätte die Wogen, erläuterte Julian Mäntele.

Jürgen Friedrich startete 1994 mit der Klarinette, legte 1999 das Leistungsabzeichen in Bronze ab und wechselte später zum Tenorsaxophon und zum Baritonsaxophon. Er sei nicht mehr wegzudenken aus dem Orchester und stets taktsicher, auch bei Soli, erklärte Julian Mäntele. Er engagierte sich im Vorstand als Notenwart und im Festausschuss und organisierte die Rocknacht. Für 25 aktive Jahre erhielt er die Ehrungsnadel der Stadtmusik und die Ehrungsnadel in Silber des BDB mit Urkunde überreicht.