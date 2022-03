von Yvonne Würth

Der Tennisclub Stühlingen startet mit drei besonderen Angeboten für Kinder und Erwachsene in die Sommersaison 2022. Darunter gibt es erstmals die Möglichkeit, dass die Kinder betreut werden, während die Eltern trainieren. Der Vorsitzende Sport Frank Geng und Jugendwart Heiko Güntert erklären im Gespräch mit dieser Zeitung das neue Angebot und bitten zur besseren Planung schon jetzt um die notwendigen Anmeldungen.

Dass Eltern mit jungen Kindern auch selber trainieren können, diese Möglichkeit möchte Frank Geng in diesem Sommer gerne erstmals anbieten.

Das Traningsangebot Die Anmeldungen für die Trainingsangebote des Tennisclubs Stühlingen sind bis Freitag, 4. März, möglich. Und zwar beim Vorsitzenden Sport, Frank Geng, per Telefon (01511/255 76 81) oder per E-Mail (frank@tc-stuehlingen.de) sowie beim Jugendwart Heiko Güntert unter Telefon 01512/100 79 40 oder per ­E-Mail (heiko@tc-stuehlingen.de).

Der Vorsitzende Sport hat selbst drei Kinder im Alter unter zwei Jahren: „Wir möchten auch Müttern das Training ermöglichen, damit sie trotz Kindern ein Hobby ausüben können. Es soll bedarfsgerecht sein und hängt davon ab, wie viele Eltern sich melden. Wir möchten abklären, ist überhaupt Interesse da oder nicht.“ Deshalb auch der frühe Anmeldetermin.

Werden auf der einen Seite Eltern angesprochen, auch Nichtmitglieder, gibt es auf der anderen Seite vereinsintern die Umfrage nach geeigneten Betreuungspersonen.

Der Vorsitzende Sport Frank Geng vom Tennisclub Blau-Weiß Stühlingen freut sich bis zum 4. März über Anfragen von Eltern, die während ihres Trainings die Kinder betreut haben möchten. | Bild: privat, Tennisclub Stühlingen

„Wir verlangen ein polizeiliches Führungszeugnis, wie es auch die Trainer vorweisen müssen“, erläutert Jugendwart Heiko Güntert. Das Angebot ist für Kinder ab zwei Jahren gedacht. Und auch Eltern, die nicht Mitglied im Verein sind, sind zum Training eingeladen.

Zusätzlich finden das Sommertraining für Erwachsene und das Kleinkindertraining ab Mai wie bewährt statt. 15 feste Termine ermöglichen das regelmäßige Training, bezahlt wird zu Beginn des Sommerkurses. Der hauptberufliche Trainer mit C-Lizenz, Michael Misseler aus Fützen, ist seit vier Jahren beim Tennisclub Blau-Weiß Stühlingen aktiv und setzt sich auch ehrenamtlich als Beisitzer im Vorstand für den Tennisclub ein.

Für das Kleinkindertraining weiterhin ist Aileen Böhler aus Eberfingen zuständig, auch sie ist Beisitzerin im Vorstand. Bei ihr können Kinder zwischen vier und sieben Jahren trainieren mit maximal sechs Teilnehmern pro Gruppe. Bereits in den Vorjahren waren im Kleinkinderbereich überwiegend Nichtmitglieder, die das Training in Anspruch genommen hatten, erläutert der Vorsitzende Sport Frank Geng. Die Kursgebühren fließen komplett an die Trainer, der Verein erziele keinen Gewinn daraus.

