von lör

Das Jubiläum ist Geschichte, zweifelsohne eine, an die sich die Mitglieder des Sportvereins Ewattingen gerne erinnern werden. Und nicht nur ihnen, auch den vielen Gästen, die an den drei Tagen den Weg auf das Sportgelände der Fußballer fanden, dürfte alles in bester Erinnerung bleiben.

Wetter perfekt, Fußball spannend, Unterhaltung und gute Laune reichlich. Auf diese prägnante Kurzform kann das Fazit der Organisatoren gebracht werden. „Wir haben ein super Fest erlebt, es hätte nicht besser laufen können“, zog Andi Hofbaur zufrieden Bilanz. Der Kopf des Aufbauteams hatte mit seinen Helfern ganze Arbeit geleistet und aus dem Areal des SV Ewattingen einen schmucken Biergarten entstehen lassen, auf dem es sich die vielen Besucher gut gehen ließen.

„Die Stimmung war ausgezeichnet“

„Die Stimmung war über all die Zeit ausgezeichnet und friedlich, es gab nicht einen unangenehmen Zwischenfall“, freute sich auch SV-Vorsitzender Stefan Kech. Es hatte nicht nur den Anschein, als ob sich die Menschen nach dem nun schon so lange währenden Corona-Blues nach Gemeinsamkeit – wenngleich unter vorgegebenen Hygienebedingungen – sehnten. Nein, viele der Gäste äußerten sich genau in diese Richtung. „Toll, dass ihr diese Veranstaltung durchgeführt habt“, war immer wieder zu hören.

Für gute Laune sorgten vor allem die „Blau-Weiß-Buben“, die eigentlich „Blau-Weiß-Buben und Mädels“ hätten heißen müssen. Zwar hielten die männlichen Vertreter dieser Abordnung des Ewattinger Musikvereins die Mehrheit, doch es standen eben auch junge Damen in ihrer Reihe. Aus der Taufe gehoben hatte diese besondere Combo Benni Beringer. Und wie sehr auch die Musiker ihren Spaß am Spielen hatten, bewies die Tatsache, dass aus den zunächst anberaumten eineinhalb Stunden gleich vier wurden.

Wutach-Cup für SCC Donaueschingen

Jubel gab es schließlich auch bei den Fußballern des SSC Donaueschingen, die in einem spannenden Finale den Favoriten FSV Schwenningen mit 1:0 besiegten und den beinahe 30 Kilogramm schweren Wutach-Cup mit nach Hause nehmen durften.

Am Montag maßen sich erneut die Ewattinger Jugendmannschaften – am Samstag fand bereits ein B-Jugend-Turnier statt – mit ihren Gegnern, unter anderem gewannen die B-Junioren gegen den TuS Bonndorf. Höhepunkt war hier zweifelsohne das Spiel der A-Jugend gegen die Alterskollegen des FC 08 Villingen. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und mussten sich am Ende nur knapp mit 1:3 geschlagen geben.

Ab Nachmittag spielte das Wutach-Trio auf, deren Musik zum Handwerkervesper passte. Sängerin Friedhilde entlockte auf ihrem Gang durch die Reihen sogar manch einem Gast erstaunliche Töne aus dessen Kehle.