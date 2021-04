von Yvonne Würth

Die Sanierung des Rastplatzes Pfaffenholz ist abgeschlossen, was noch fehlt, ist die Erlaubnis für eine offizielle Einweihung nach der Corona-Pandemie.

Fleißige Ortschaftsräte: Der Rastplatz im Pfaffenholz in Grimmelshofen konnte dank der Spendenbereitschaft und der Arbeitseinsätze der Grimmelshofener umfangreich saniert werden. Knapp 700 Arbeitsstunden wurden auf Initiative des Ortschaftsrats mit Handwerkern aus dem Ort ehrenamtlich aufgewendet, die Kosten liegen im Bereich um 9000 Euro. Um die Kosten für die Stadtverwaltung niedrig zu halten, sammelte Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser seit 2014 mit unzähligen Aktionen Geld für den Umbau.

Im Spielplatzbereich musste die Schaukel gesperrt werden, sie soll noch ersetzt werden. | Bild: Yvonne Würth

Am Holzgestell der Schaukel hatte der Specht genagt, die Schaukel musste deshalb gesperrt werden, die Stadtverwaltung hat bereits eine neue aus Metall zugesagt. Mit einem Flugblatt soll ein Spendenaufruf an die Öffentlichkeit ergehen. Ein Arbeitseinsatz am 15. Mai in Zweier-Teams für das Aufstellen der Sitzbänke steht an, diese wurden bereits im Vorfeld angefertigt. „Das gibt es kein zweites Mal im Stadtgebiet“, freut sich Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser über den nun besonderen Rastplatz.

Flair durch Bezug zur Bahn: Der besondere Flair des sanierten Rastplatzes im Pfaffenholz liegt in den verarbeiteten Materialien mit Bezug zur Sauschwänzlebahn, wie die Wutachtalbahn gerne genannt wird. Dadurch entsteht ein besonderer Bezug zum Bähnlewanderweg, an dem der Rastplatz liegt. Die Grillstelle wurde von Robert Tritschler (Fützen) aus Eisenbahngleisen gebaut.

Einen Bezug zum Bähnlewanderweg gibt es mit dem neuen Grill aus Teilen von Eisenbahngleisen, die Gabionen wurden mit Gleisschotter gefüllt, den die Wutachtalbahn zur Verfügung gestellt hat. | Bild: Yvonne Würth

Die Gabionen, die als Sitzgruppe dienen, wurden mit Gleisschotter gefüllt, der von den Betreibern der Wutachtalbahn zur Verfügung gestellt wurde. Die Hütte wurde selbst gebaut und lädt auch bei Regen eine größere Gruppe zum Verweilen ein. Der Holzdachstuhl hat seine eigene Geschichte, die vereinzelte nicht abgeschliffene Stämme erkennen lassen. Ein Maurer im Dorf hat ebene Platten für die Sitzbänke und den Grill erstellt. „Ich freue mich, wenn wieder eine Eröffnung mit Musik möglich ist“, sagt Ortsvorsteher Kaiser. Der Rastplatz darf aktuell bereits im Rahmen der Corona-Bestimmungen von Familien genutzt werden.

Aktive Bürger in Grimmelshofen: Alois Harder hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei seinen Spaziergängen durch den Wald herumliegenden Müll einzusammeln. Ob Kühlschrank, Autoreifen, oder sonstiger Unrat, alles wird an einer mit dem Ortsvorsteher vereinbarten Stelle gesammelt und dort vom Bauhof abgeholt.

Familien, die den Bähnlewanderweg bei Grimmelshofen nutzen, verweilen hier gerne zum Rasten und Spielen. | Bild: Yvonne Würth

Andreas Müller hat angefragt, ob er wegen des verkalkten Dorfbrunnens in der Schleitheimerstraße etwas unternehmen darf und bot gleichzeitig an, es selbst zu machen. Das stark kalkhaltige Wasser in der Region hat dem Brunnen mit der Zeit arg zugesetzt, er muss deshalb abgeschliffen und saniert werden. Arnfried Stich hatte angeboten, das Gartenhaus beim alten Kindergarten abzudampfen mit einem Hochdruckreiniger.