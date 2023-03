Wie viele andere Gemeinden betreibt Wutach ein kommunales Nahwärmenetz, das ab diesem Frühjahr nur noch mit Holzpellets betrieben wird. Zwölf Jahre hat die Gemeinde für den Ausbau auf ein Förderprogramm der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) zurückgegriffen. Dieses Programm wurde Ende 2022 eingestellt. Für den nächsten Ausbauschritt in der Gemeinde im Bereich Frohnwiesen ändern sich die Förderbedingungen – der Energieträger Holz rückt in den Fokus der Regierung.

Wie Klaus Dieter Müller vom Planungsbüro Zelisus in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte, hätte eine Hausbefragung in dem Gebiet ergeben, dass elf Eigentümer Interesse an einem Anschluss hätten. „Es sind auch einige dabei, die sich nicht dafür entschieden haben“, ergänzte Bürgermeister Christian Mauch. Für diesen Ausbauschritt kann nun ein Förderantrag im BEW-Programm (Bundesförderung für effiziente Wärmenetze) gestellt werden, das seit September 2022 in Kraft ist. Dabei, so Planer Müller, werden 40 Prozent der Kosten gefördert – und zwar „bis ins Haus“. Im Vergleich: Bei KfW-Programm wurde der Hausanschluss und die Laufmeter der Leitungen gesondert betrachtet. Für den Endkunden ändere sich nicht viel, so Müller. Im Durchschnitt werde es sogar „einen Tausender“ günstiger.

Für die Kommunen ändert sich jedoch in Zukunft viel. Denn mit dem BEW möchte die Bundesregierung die Transformation der Wärmenetze erreichen. Anlagen wie in Wutach, die nur mit Hackschnitzeln betrieben werden, sind ab 2040 nicht mehr genehmigungsfähig. „Langfristig will die Politik weg vom Waldholz“, so Mauch. In acht bis zehn Jahren müsse man sich die Anlagen in Wutach anschauen und andere Energieträger in Betracht ziehen, erklärte Müller – etwa Photovoltaikanlagen. Allerdings gehe er davon aus, dass der Druck der Transformation zunächst auf die großen Netze steige. Ewattingen dürfte bis 2050 oder 2060 „wahrscheinlich safe“ sein, so Müller.

„Wir als Netzbetreiber können auf die Förderung nicht verzichten“, sagte Mauch. Daher müsse man das Projekt entweder jetzt stoppen oder sich auf die neuen Bedingungen einlassen. Wie wirtschaftlich der Ausbau der Nahwärme im Bereich Frohnwiesen ist, erläuterten die Planer dem Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung. Klar ist jedoch, dass die Kosten für die Wärmeerweiterung immer weiter steigen. „Im Bau herrscht gerade Goldgräberstimmung“, so Müller und berichtete vom Ausbau in Lauchringen, wo sich die Preise pro Trassenmeter aktuell zwischen 700 und 800 Euro beliefen. „Die Kosten sind um rund 30 Prozent gestiegen.“ Da spiele es Wutach vielleicht sogar in die Hände, dass noch etwas Zeit vergehen werde.

Müller geht davon aus, dass der Antrag innerhalb von zwei Wochen eingereicht werden könne. Bis zur Genehmigung vergingen weitere Wochen, sodass mit einer Ausschreibung im Mai zu rechnen sei. Frühestens im August – nach den traditionellen Handwerkerferien – könne dann der Bau beginnen.

In den laufenden Haushalt hat die Gemeinde Wutach die Erweiterung des Netzes bereits eingepreist: Rund 460.000 Euro an Ausgaben stehen 194.000 Euro an Einnahmen gegenüber. Auch die Leistung der Anlage wurde bereits erhöht, von 240 Kilowatt auf 400 Kilowatt. Für den Umbau investierte die Gemeinde rund 300.000 Euro. Bislang werden 66 Kunden in Ewattingen inklusive der Gemeindeverwaltung mit Nahwärme versorgt.