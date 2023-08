Die Schiltacher Gesellschaft Wolber, Vaihinger und Companie, der auch Geldgeber aus Neustadt angehörten, hatte 1830 vom Großherzog das Recht zum Flößen auf der Wutach, der Steina und dem Titisee erhalten. Im Sommer 1831 hatten ihre Flößergespanne die Wutach floßbar gemacht und neun Schwellweiher zwischen Neustadt und Stühlingen gebaut. Standquartier der Flößer war Bad Boll.

Ein aufmerksamer Beobachter war ein gewisser Adolf Christoph Trautwein, späterer Bürgermeister von Schiltach. Er war als Jugendlicher an der Wutach mit dabei und schilderte später, dass an der Wutach bei Stühlingen noch ein Sägewerk errichtet wurde, und weiter: „Für die Gesellschaft wurden Waldungen und sogar ganze Bauernhöfe in der Nähe von Neustadt angekauft, welche billig waren und das Holz zur ersten Flößerei lieferten. Auch das Holz in den Gemeinden und den Fürstlich-Fürstenbergischen Waldungen in der dortigen Gegend war spottbillig und versprach der neu gegründeten Gesellschaft eine glänzende Zukunft.“

1832 fuhr dann das erste Floß durch die Wutachschlucht. Wie muss man sich so ein Floß vorstellen? Die Schiltacher übernahmen mit Sicherheit das Modell, das sich auf der Kinzig bewährt hatte, nämlich das Gelenkfloß mit einzelnen, hintereinander gebundenen Gestören. Ein Gestör bestand aus Stämmen, die vorne und hinten durchbohrt und mit durch die Löcher geführten Wieden zusammengebunden waren – daumendicke Haselnussgerten, die in einem Wiedenofen erhitzt und am Wiedstock zu Holzseilen gedreht wurden. Sie waren im Wasser reißfester und dehnbarer als Hanfseile und auch wieder verwendbar. Anlässlich des Jubiläumsfestes des Schwarzwaldvereins Bonndorf 2010 führte die Schiltacher Flößergruppe bei der Wutachmühle das historische Flößerhandwerk vor. Die Schiltacher vermuten, dass ihre Vorfahren mit bis zu 30 Gestören und einer Floßlänge von über 200 Metern durch die Schlucht gefahren sind. Die Flussbiegungen waren dennoch beherrschbar, weil der Steuermann das Floß geschickt in die Kurve hinein lenkte und die anderen Flößer das Gelenkfloß mit langen Stangen vom Ufer fernhielten.

Eine Kunst war es, die Wassermenge aus den einzelnen Schwellweihern so zu steuern, dass dem Floß genügend Wasser zur Verfügung stand, was nicht immer gelang. So berichtet Trautwein, dass am 16. Juli 1834 ein Floß festgefahren bei Lauchringen lag. Flößerobmann Bernhard Joos wartete in Bad Boll auf das Wasser aus einem Neustädter Schwellweiher, „welches um Mitternacht ankam. Da beim Badhof auch ein Sammelweiher war, wurde das Wasser von diesem zu dem Neustädter Wasser zugelassen. Da das Wutachfloß bei Oberlauchringen gelegen hatte, ging Joos über den Berg nach Oberlauchringen, wo er jedenfalls lange vor dem Weiherwasser ankam“, denn das Wasser hatte bis zum Floß „eine Strecke von zwölf bis 13 Stunden zu laufen.“

Als das Wasser schließlich dort ankam, war es so stark, dass das Floß hinten hoch angehoben wurde, nur etwa vierzig Meter fuhr und wieder liegen blieb. „Da sagte der junge Isaak Wolber, welcher auch gerade auf dem Floß und Mitglied der Gesellschaft war, ob das alles sei. Dann sagten ihm die Flößer, ja, das war alles.“