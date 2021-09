Mit dem Stühlinger Herbst am Sonntag, 26. September, von 11 bis 18 Uhr freut sich der Handels- und Gewerbeverein Stühlingen, dass den Menschen wieder ein Stück Normalität in dieser problematischen Zeit geboten werden kann.

Die Narrenzunft Hungrige Stühlinger sorgt auf dem Kroneplatz für Verpflegung, für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Beim Haus Beil sorgen die Jungvättere aus Grafenhausen für Musik und gute Laune. Die Stühlinger Gastronomie bietet ihren Gästen Speisen und Getränke.

Außerdem Energiedienst, Röschenhof Markus Keller, Obsthof Richard Keßler, Kleidung Magrita Tanja Marelja, Ja-Verein, Sängerbund Stühlingen, Tupperware Andrea Korhummel, Holzdeko Gerhard Morath, Landfrauen Lausheim, Holzkunst Hubert Rombach, Kindergarten Hohenlupfen, Koi- und Teichzubehör Herbert Blaszczyk, Magnetschmuck Hoggnetix, Wildspezialitäten Phillip Kaiser, Spirituosen Bernhard Rebmann, Holzkunst Rolf Schwarber, J. Schwuchow, J. Vollmann, A. Gerteis, S. Boll Susibo, Paula Flum, Narrenzunft Stühlingen, Feuerwehr Stühlingen und Stadtmusik Stühlingen.

Fünf Fragen an den HGV-Vorsitzenden

Herr Schmitt, welche Vorkehrungen wurden getroffen für die Veranstaltung des Stühlinger Herbstes hinsichtlich Corona-Prävention?

Es gilt auf der gesamten Hauptstraße und auf dem Kroneplatz die 3-G-Regel sowie Registrierungspflicht per Luca-App. Es besteht überall die Möglichkeit, sich per Luca-App zu registrieren. An die Besucher ohne Smartphone verteilen wir kostenlos die Luca-Schlüsselanhänger, mit denen man sich ebenfalls registrieren kann. Außerdem werden Kontrollen durch den HGV stattfinden.

Welche Musik gibt es beim Narrenverein?

Wir sind an einer Liveband dran, bis heute ist es aber noch nicht klar, ob das klappt. Aber Musik wird es definitiv geben!

War es schwer, trotz Corona genügend Anbieter und Geschäfte zum Mitmachen zu motivieren?

Nein, war es nicht. Es war für diejenigen, die Ware einkaufen müssen, schwierig, weil wir bis kurz vorher nicht sicher wussten, ob sich die Lage wieder ändern wird.

Welche Glanzlichter empfehlen Sie?

Der Stühlinger Herbst an sich ist ein „Highlight“. Wir sind froh, wieder ein Stück Normalität zu haben.

Gibt es ein Angebot für Kinder?

Da wir dieses Jahr alles ziemlich kurzärmelig und spontan planen müssen, hoffe ich, dass es mit dem Karussell klappen wird.