Der Wille, einen Kunstrasenplatz zu bauen, ist unter den Mitgliedern des Sportvereins Ewattingen (SVE) vorhanden. Beinahe drei Stunden informierten sie sich in einer außerordentlichen Versammlung zum Thema, diskutierten und warteten mit Ideen auf. Vorsitzender Stefan Kech hatte die Argumente dafür erläutert. Der Pflegeaufwand sei geringer als auf einem herkömmlichen Sportrasenfeld. Trockene Sommermonate ohne Regen ließen in den vergangenen Jahren Teile des Spielfelds braun werden. Es gelte, einem solchen Zustand entgegenzuwirken, bevor dies zur Regel werde. Ausgiebige Bewässerung eines Rasenplatzes kostet den Verein viel Geld.

Erste Kontakte zu einem Fachunternehmen für Kunstrasenplätze knüpfte der SVE im vergangenen November. Rievo-Geschäftsführer Rainer Buhl informierte in der Versammlung über den Bau eines Kunstrasenplatzes. Ein erstes Angebot über 546.000 Euro war dem Verein unterbreitet worden. Durch eine Verkleinerung des Spielfelds ließen sich rund 60.000 Euro einsparen. Der Fußballplatz sei immer noch größer als die vorgeschriebene Mindestgröße.

Die Gesamtkosten machten den Mitgliedern dennoch Sorgenfalten, trotz der Vorteile eines Kunstrasenplatzes: überschaubarer Pflegeaufwand mit entsprechend geringen Kosten. Kech gab zu, dass der Verein zwar in den vergangenen 73 Jahren einige Projekte gestemmt habe, das Kunstrasenprojekt jedoch eine neue Dimension darstelle. Der SVE sei finanziell gut aufgestellt. Unter sportlichen Gesichtspunkten biete das Projekt Perspektiven.

Ein nächster Schritt werde eine Kontaktaufnahme mit der Gemeindeverwaltung sein, kündigte Kech an. Dabei gehe es um Unterstützung. Zudem soll ausgelotet werden, ob 5000 Tonnen Tragschichtmaterial aus der stillgelegten Kiesgrube entnommen werden können. Dies würde Kosten senken. In wenigen Wochen soll es erneut ein Treffen geben und eine Entscheidung fallen, ob das Projekt umgesetzt wird, so Stefan Kech. Weitere Bausteine, beispielsweise ein Sponsoringkonzept oder der Zuschussantrag beim Badischen Sportbund, liegen in der Schublade.