von Yvonne Würth

Beim Feuerwehrgerätehaus Lausheim stehen die Arbeiten der Teilsanierung kurz vor der Fertigstellung. Hier ein Überblick über das Bauvorhaben, bei dem die Kameraden selbst kräftig Hand anlegen.

Der Weg zur Entscheidung

In seiner Sitzung im Juli 2020 hat der Gemeinderat Stühlingen die Aufträge für die Teilsanierung des Feuerwehrgerätehauses Lausheim vergeben. Sowohl das Dach sollte saniert werden als auch erstmals eine Heizung sowie Tore eingebaut werden. Drei Angebote für die Dachsanierung waren eingereicht worden, die Lausheimer Firma Voga war mit 21.940,48 Euro Bruttoangebotssumme die günstigste.

Für den Einbau der Heizung waren zwei Angebote eingereicht worden, die Firma Messerschmid Bonndorf erhielt für die Bruttoangebotssumme von 14.840,01 Euro den Zuschlag. Für die Torarbeiten gab es sechs Angebote, darunter war die Firma Beil Sonnenschutz Stühlingen die günstigste mit einer Bruttoangebotssumme von 9.253,32 Euro.

Abteilungskommandant Frank Kech (links) und sein Stellvertreter Torsten Engel freuen sich, dass die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Lausheim bald abgeschlossen ist. | Bild: Yvonne Würth

Die Eigenleistung der Kameraden

Neben den drei ausgeschriebenen Arbeiten standen noch weitere Arbeiten an, welche die Feuerwehrkameraden in Eigenleistung erbracht haben, wie Abteilungskommandant Frank Kech beim Vor-Ort-Termin erläuterte. Das ehemalige Schlachthaus erhielt einen Industrieboden über dem Estrich sowie Wärmeleitungen, außerdem wurde eine Holzbalkendecke eingezogen.

„Wir haben Zimmermänner und Schreiner unter den Kameraden“, freut sich Frank Kech über die Unterstützung aus den eigenen Reihen. Insgesamt wurden mittlerweile bereits 350 Arbeitsstunden in Eigenleistung erbracht. Das Feuerwehrgerätehaus wurde an Kechs Biogasanlage angeschlossen und wird nun mit Fernwärme geheizt, gespeist aus Hackschnitzel und Biogas. Als nächstes sind die Spinde in Planung.

Die Proben in Zeiten von Corona

Wegen der Corona-Pandemie ist an einen gewohnten Probenbetrieb derzeit nicht zu denken. Im Jahr 2020 gab es sieben Einsätze, dieses Jahr einen. Dann werde mit Abstand und Maske agiert, so Kommandant Kech.

