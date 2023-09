Bei der Raumschaftsübung am Samstag mussten sich die Einsatzkräfte folgendem Szenario stellen: In der Nähe der Burckhardthütte brennt eine Waldfläche von rund 10.000 Quadratmetern. Die Wasserentnahme erfolgte unter der Brücke bei der Wutachmühle. Das war ein hartes Stück Arbeit, von dem alle hoffen, das es sich nicht in der Realität abspielen wird – geprobt werden müssen solche Einsätze dennoch.

Die besondere Herausforderung bei dieser Übung bestand in der Wasserförderung über lange Strecken. Auf 2000 Metern Länge wurden parallel zwei Leitungen mit sogenannten B-Schläuchen gelegt. Eine Kraftleistung, denn ein einzelnes Element mit 20 Metern wiegt bereits einige Kilogramm. Die Schläuche werden von Hand ausgeworfen und ausgerollt. Ein Ziel der Übung war die Bildung einer funktionierenden Einsatzleitung, die über Funk mit den Kameraden erreichbar war. Zusätzlich war Mario Kaiser als Abschnittsleiter Wasserförderung mit seinem Quad unterwegs, um die Einsatzkräfte zu koordinieren. Mit viel Material, Einsatzfahrzeugen und Gerätschaften funktionierten die insgesamt fast 100 Wehrleute aus Wutach, Bonndorf mit Gündelwangen und Grafenhausen wie eine Einheit – für den Zuschauer sah es so aus, als ob sie schon immer zusammengearbeitet hätten. Andreas Kaiser (Einsatzleiter und Gesamtkommandant der Gesamtwehr Wutach) und Guido Strittmatter von der FFW Grafenhausen kommunizierten ständig mit den vier Einsatzabschnitten Wutach (Stefan Keller), Wasserförderung (Mario Kaiser), Abschnitt Bonndorf (Hansjörg Ketterer) und dem Abschnitt Grafenhausen (German Friedrich). Genaue Pläne und Luftbilder gaben Auskunft über das Einsatzgebiet und die angenommene Windrichtung.

Interessante Einsichten in diverse Gerätschaften und Arbeitsweisen ergaben sich vor Ort. Die Landwirte Matthias Müller aus Münchingen und Elmar Meister aus Ewattingen brachten zusätzlich Regenwasser aus den Löschwasserzisternen, je Fuhre waren dies 10.000 Liter. Mit Löschrucksäcken mit Handpumpen waren Kameraden unterwegs, um nachträglich Glutnester zu löschen. Spezielle neuartige Harken kamen zum Einsatz. Und auch das erst im vergangenen Jahr angeschaffte neue Löschfahrzeug LF10 Wutach war bei der Übung dabei.

„Es hilft nicht, sich zu viel Vorstellungen zu machen, was einen erwarten könnte. Jeder Einsatz ist speziell“, meinte ein Feuerwehrmann am Anfang des anstrengenden Tages. Einsatzleiter Andreas Kaiser teilte auf Anfrage am Sonntag mit: „Die Übung war ein voller Erfolg. Die größte Herausforderung war die Wasserförderung über mehrere Kilometer und die Einteilung der Fahrzeuge. Und wie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Die Kameraden und Kameradinnen haben ihren hervorragenden Ausbildungsstand bewiesen.“

Lob gab es auch vom stellvertretenden Kreisbrandmeister des Landkreises Waldshut, Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer, sowie Revierförster Tristan Dellers, die die Übung mit großem Interesse verfolgten. Auch die auf den Wanderbus wartenden Ausflügler gewannen interessante Einblicke.