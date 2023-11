Weizen – Auf 13 Einsätze blickte die Abteilung Weizen in ihrer Hauptversammlung zurück. Abteilungskommandant Maximilian Handke sprach von teils tragischen Momenten, wie zum Beispiel von einem Verkehrsunfall mit zwei Toten. In Schwaningen gab es einen Scheunen-, einen Werkstatt- und einen Kaminbrand sowie zwei Vegetationsbrände. Bei zwei Einsätzen mit der Polizei in Grimmelshofen und zwischen Blumegg und Ewattingen war die Feuerwehr ebenso gefordert wie bei vier Meldungen von Brandmeldeanlagen in Weizen. Dabei war es in einer Nacht recht ernst. In einem Logistikzentrum war in dem Gebäude der Trafostation ein Brand ausgebrochen.

Planbare Aufgaben der Abteilung waren laut Kommandant vier Brandwachen bei Veranstaltungen, die Begleitung beim St. Martinsumzug, zwei Besuche in den Kindergärten Weizen und Schwaningen, 13 Proben (viuer davon zusammen mit Schwaningen) und vier Maschinistenproben. Lehrgänge zum Atemschutz und zu Belastungsübungen wurden ebenso besucht wie auch eine „Mobile Übungsanlage zur Brandbekämpfung“. Die jährliche Alteisensammlung erbrachte 8,72 Tonnen Material. Als neue Aufgabe hat die Abteilung die Bewirtung beim Narrenbaumstellen übernommen. Aktuell gehören der Abteilung Weizen 21 aktive Männer und in der Altersabteilung zehn Feuerwehrmänner an.

Der Gesamtfeuerwehrkommandant Gerhard Pfeifer äußerte sich zufrieden mit der Abteilung. Kritik übte er allerdings daran, dass Fotos noch während eines Unfall-Einsatzes ins Netz gestellt worden waren. Dass von sechs Maschinisten nur einer den Laster-Führerschein hat, bemängelte Gerhard Pfeifer ebenfalls. Er berichtete, dass in diesen Tagen das Hilfelöschgruppenfahrzeug HLF10 angekommen sei, das vermutlich in Grimmelshofen stationiert wird. Auch die Brandmeldung der Firma Sto soll nach Grimmelshofen verlegt werden. Schwaningen sei dann die nächste Abteilung, die in etwa zwei Jahren ein Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSFW) bekommen soll. Pfeifer fände es ideal, wenn Weizen mindestens 50 Prozent seiner Proben mit Schwaningen gemeinsam abhält. Kommandant Handke gab bekannt, dass man in Zukunft die Hauptversammlung im ersten Quartal des Jahres machen müsse, weil das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmen müsse. Die Hauptversammlung der Gesamtwehr wird am 6. April 2024 stattfinden.