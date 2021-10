von Yvonne Würth

In einer außerordentlichen Hauptversammlung wurde die Führung der Feuerwehr Eggingen neu gewählt. Während der Corona-Pandemie wurden sämtliche Veranstaltungen der Feuerwehr auf Eis gelegt, damit die Ansteckungsgefahr für die Kameraden verringert wird und sie für die Einsätze gesund zur Verfügung stehen können. Dies betraf auch den Termin der außerordentlichen Hauptversammlung, der durch den Rücktritt des bisherigen Kommandanten im Oktober 2020 notwendig geworden war (wir hatten berichtet).

Bürgermeister Karlheinz Gantert erklärte zu Beginn der Versammlung am Samstagabend das Prozedere: „Gemäß Feuerwehrgesetz und der seit letztem Jahr gültigen Feuerwehrsatzung ist es dringend notwendig, dass binnen drei Monaten eine außerordentliche Versammlung stattfinden muss.“

Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger war für die außerordentliche Hauptversammlung nach Eggingen gekommen. | Bild: Yvonne Würth

In Absprache mit Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger sei dies auf dem kleinen Dienstweg gelöst worden und der bisherige Vizekommandant Martin Büche hatte sich im November 2020 bereit erklärt, die Funktion eines Interimskommandanten auszuüben. Ihm zur Seite stand Udo Schilling als Vizekommandant, beide haben bereits Erfahrung als Feuerwehrkommandant in Eggingen.

Martin Büche erklärte sich bereit, sich zur Wahl aufzustellen. Als Vizekommandant hatte sich Markus Bächle bereit erklärt. Beide wurden in geheimer Wahl mit 37 (Büche) und 36 (Bächle) Stimmen von den 38 Kameraden gewählt. Außerdem wurde Tobias Scherer per Akklamation (Handzeichen) zum Beisitzer-Ausschuss gewählt. „Nun müssen wir Markus für den Gruppenführerlehrgang anmelden und dann schaukeln wir schon das Schiff“, erklärte Kommandant Martin Büche nach seinem Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. Auch forderte er die Kameraden auf, sich bei Problemen zu melden.

In der regulären Hauptversammlung am 28. oder 29. Dezember sollen die ausgeschiedenen Feuerwehrkameraden Karl Schanz (weggezogen) und Ehrenkommandant Markus Kramer (gesundheitliche Gründe) gebührend verabschiedet werden. Markus Kramer fiel der Entschluss, in die Altersabteilung zu wechseln, nach 45 Jahren sehr schwer: „Wir haben einen sauguten Haufen, auch bei den Jungen funktioniert es wahnsinnig gut. Wir von der FFW Eggingen sind kreisweit einmalig, weil wir die Jugend holen, wenn sie keine Lust mehr beim Sportverein und Musikverein haben, dann haben wir sie.“ Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger fand motivierende Worte für die Kameraden: „Es gibt noch die eine oder andere Baustelle bei der Feuerwehr Eggingen, zusammen werden wir das Schiff schon schaukeln, wie Martin Büche das bereits gesagt hat.“ Er freute sich über die vorbildliche Einhaltung der Corona-Maßnahmen der Feuerwehr im Landkreis, es gab keine Infektionen durch FFW-Anlässe: „Da die Einsatzfähigkeit nach wie vor das höchste Gut ist, müssen wir weiterhin noch diszipliniert bleiben, Maske tragen und impfen.“ Er sprach das hohe Maß der Verantwortung an und wünschte der Feuerwehr Eggingen, dass die turbulente Zeit endet und Ruhe einkehrt, und sie wieder Zeit haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.