In einer mehrstündigen Aktion ist am Freitag die Brücke in Weizen versetzt worden. Unter großem Interesse der Anwohner hatte die Firma Schleith aus Waldshut-Tiengen zwischen 8 und 16 Uhr folgende Etappen geplant und ausgeführt: Autokran am Sportplatz aufbauen, den Fertigteil-Überbau auf Tieflader am Sportplatz verladen, Autokran abbauen, sichern, Autokran umsetzen und aufbauen in der Buchwaldstraße, abladen und versetzten des Fertigteil-Überbaus, einmessen und abbauen des Autokrans.

Ausblick: Das Versetzen des Fertigteils war ein weiterer Schritt in Richtung Fertigstellung der Brücke, erläutert Dieter Oberist vom Bauamt Stühlingen: „Das Fertigteil muss jetzt mit den Widerlagern verbunden und der Brückenüberbau fertiggestellt werden. Danach folgt das Umlegen der Versorgungsleitungen in die Brücke, der Zusammenschluss der Wasserleitung und abschließend der Straßenbau.“ Das Ganze werde noch einige Wochen dauern.

Rückblick: Mit dem Versetzen der Brücke wurde ein jahrelanger Prozess nahezu fertig gestellt. Die Arbeit an der Brücke über den Ehrenbach hatte sich kompliziert und langwierig gestaltet. Im Haushaltsplan 2017 wurde die sanierungsbedürftige Brücke zur Buchwaldstraße Weizen mit aufgenommen. Die Brücke führt über den Ehrenbach, der an der B 315 entlang verläuft und Weizen in zwei Teile trennt. Eine Umfahrung über den Berg nach Stühlingen oder Schwaningen ist möglich, für die Anwohner musste jedoch eine praktischere Lösung gefunden werden.

Schweres Gerät wie ein Autokran kam bei der Brücken-Versetzung zum Einsatz. | Bild: Yvonne Würth

Die halbseitige Sperrung der Brücke während einer Zeit des Hochwassers hatte die Bürger verunsichert. Unwetter mit Sturm und Regen im Januar 2018 hatten den Umfahrungsweg mit umgestürzten Bäumen kurzzeitig versperrt, durch das Hochwasser waren zwei Stempel unter der Brücke weggespült worden, die angebracht worden waren, damit die sanierungsbedürftige Brücke überhaupt befahren werden darf.

In einigen Wochen wird das langwierige Kapitel Brücke Weizen erfolgreich abgeschlossen sein. | Bild: Willi Nussberger

Das THW aus Waldshut-Tiengen und Müllheim hatten im April 2018 eine neue Brücke über den Ehrenbach in Weizen verlegt. Das Behelfs-Bauwerk für Lasten bis knapp 30 Tonnen sollte die Verkehrsanbindung für mehr als ein Jahr sicherstellen. Die vorherige Suche nach einer Firma war vergebens gewesen. Die Behelfsbrücke für den öffentlichen Nahverkehr wurde auf Höhe der Spedition Heine eingerichtet, die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sollte jedoch über Schwaningen und Stühlingen erfolgen.

Die Freigabe für die Behelfsbrücke erfolgte im Juli 2018, seither war die ursprüngliche Brücke gesperrt. Mit den Arbeiten war im März 2020 begonnen worden, nachdem die Arbeiten auf drei Gewerke aufgeteilt werden mussten: Abbruch- und Demontagearbeiten hatte die Firma Heitzmann & Wenzel aus Lausheim für 48.000 Euro übernommen. Die Unterfangungen und Verpressanker hatte die Firma Bombardi aus Titisee-Neustadt für 119.300 Euro ausgeführt, die Firma Schleith aus Achern hatte für 723.000 Euro die Erd-, Stahlbeton- und Straßenbauarbeiten übernommen. Fördermittel gab es in Höhe von 170.000 Euro.