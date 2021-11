„In Stühlingen sind wir mit dem Netzausbau fertig, das Signal kann nun von den Kunden bei unseren Anbietern bestellt werden.“ Das sagte der Leiter von ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen), Claudius Bauknecht bei einem Ortstermin im Kirchweg. Hier hat Stefan Groß als einer der ersten Kunden einen schnellen Glasfaseranschluss bekommen. Er hat die Basisversion gebucht und surft jetzt mit 100 Mbit/s im Internet, bis zu 400 Mbit/s sind möglich. Sein Paket beinhaltet auch Fernsehen und Telefonieren mit superschneller Datenleitung.

Ausbau hängt vom Wetter ab

Mathias Müller (APM Waldshut-Tiengen) hatte mit seinem Team die Verlegung des Glasfaserkabels in der Kernstadt ausgeführt, die Firma wird auch das Breitbandkabel im Ortsteil Bettmaringen in die Häuser bringen. Die Tiefbauarbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, sagt Claudius Bauknecht. Einen definitiven Termin für die Verlegung der Kabel konnte Müller nicht nennen: „Das hängt von den Witterungsbedingungen ab, Glasfasern reagieren auf Kälte sehr empfindlich und können brechen!“

Stühlingen Die Kleggau-Narren stimmen sich voller Zuversicht auf die Fasnachtseröffnung ein Das könnte Sie auch interessieren

Für Stühlingen und die angeschlossenen Ortsteile konnte er sagen, dass es etwa 14 Tage von der Bestellung durch den Kunden bis zur Freischaltung des Signals dauern könne.

Derzeit rund 1500 Verträge

Die Investitionen in den Aufbau des kommunalen Glasfasernetzes in Stühlingen und seinen Ortsteilen beziffert Bürgermeister Joachim Burger auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Nach Abzug der Fördergelder werde die Stadt etwa sieben Millionen an Eigenmitteln aufbringen.

„Ich bin froh, dass der Gemeinderat diese Investition immer mitgetragen hat!“ Diese Kosten sollen durch Netzentgelte in den kommenden Jahren ausgeglichen werden. Wie lange das Dauern wird, sei davon abhängig, wie viele Anschlüsse gebucht werden. Wie Claudius Bauknecht informierte, wurden bereits vor sechs Jahren von insgesamt 1800 Haushalten 1200 Verträge mit Interessenten in der Gesamtgemeinde abgeschlossen, derzeit seien es rund 1500.

Stühlingen Der Förderkreis Partnerschaft Stühlingen-Bellême kann auch in schwierigen Zeiten auf bewährte Mitglieder bauen Das könnte Sie auch interessieren

Internet „bis zur letzten Milchkanne“

Bauknecht: „Bei der Breitbandinitiative war das Ziel, ein Bürgernetz aufzubauen. Somit ist es ein Breitbandnetz von Bürgern für Bürger.“ Ab Mitte November könne mit Ausnahme von Bettmaringen ein schneller Anschluss an das kommunale Breitbandnetz geordert werden, sagte der Rathauschef. Burger betonte, dass schnelles Internet „bis zur letzten Milchkanne“ längst zur Daseinsvorsorge gehöre wie Wasser oder Strom.

Stühlingen Hilfen für Waldbesitzer in Stühlingen gibt es durch verschiedene Förderprogramme Das könnte Sie auch interessieren

Die Pandemie habe die Chancen der Digitalisierung gezeigt. So könne zum Beispiel Homeoffice durch weniger Autofahrten und geringeren Parkplatzbedarf einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und letztlich zum Klimaschutz leisten.

„Sachverstand ins Haus holen“

„Die Verfügbarkeit von schnellem Internet ist von großer Bedeutung, dazu gehört auch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, das in Stühlingen gegeben ist“, betonte Matthias Müller (APM). Er versicherte zudem, dass hier ein stabiles Breitbandnetz vom Landkreis und den Kommunen aufgebaut wurde. Burger machte noch einmal deutlich, dass die Stadt mit den beauftragten Firmen das Kabel nur bis ins Haus verlegt, danach müsse der Kunde selbst aktiv werden und mit dem Netzbetreiber Stiegeler IT (Schönau) einen Termin vereinbaren. „Der Kunde muss sich Sachverstand ins Haus holen“, betont Burger.

Herbert Brutschin, Bauleiter für das Objekt von Albicker Bau und Immobilien GmbH Ühlingen-Birkendorf im Stühlinger Kirchweg, war sehr angetan von der guten Zusammenarbeit mit dem Leiter von ZIS, Claudius Bauknecht. Dadurch konnte schon frühzeitig die Infrastruktur für den Breitbandanschluss geschaffen werden. „Wir wollen alles was möglich ist, ins Haus bringen!“ In Bestandsgebäuden stelle sich die Situation oft schwieriger dar, ergänzte Müller. Das bedeute, dass der Kunde mit Mehrkosten für die Verlegung des Glasfaserkabels bis in die Wohnung zu rechnen habe.