Die Grünen sind in der Stadt Stühlingen und ihren Ortsteilen stärkste Kraft. Sie legten gegenüber 2016 mit 7,5 Prozent kräftig zu und erhielten einen Stimmenanteil von 34,18 Prozent (2016: 26,71). Die CDU, die vor fünf Jahren noch auf 40,13 Prozent der Stimmen gekommen war, schaffte es nur noch auf 26,61 Prozent. Drittstärkste Partei in Stühlingen ist die FDP mit 12,76 Prozent und einem Zuwachs von 4,5 Prozent.

Verlust von 13,5 Prozent

Mit einem deutlichen Minus hat die CDU in der Hohenlupfenstadt nur noch etwas mehr als die Hälfte der Stimmen von vor fünf Jahren. Leichte Verluste mussten SPD (minus zwei Prozent) und AfD (minus 0,8 Prozent) hinnehmen. Die SPD kam auf 6,6 Prozent, die AfD auf 9,02 Prozent.

Stühlingen Ergebnisse Landtagswahl: In Stühlingen siegen die Grünen, die CDU stürzt dramatisch ab

Auffällig ist, dass die Grünen in den Ortsteilen die Gunst der Wähler erhielten. Die stärksten Ergebnisse erzielten sie in Mauchen (44,81 Prozent) und Schwaningen (37,1). Aber auch in der Kernstadt schnitten sie mit 35,48 Prozent überdurchschnittlich ab. 36,1 Prozent der Briefwähler entschieden sich für die Grünen. Die CDU-Wähler sind in Grimmelshofen (33,98), Lausheim (32,56) und Eberfingen (32,03) noch in der Mehrheit. Im Ortsteil Blumegg sind Grüne und CDU mit 27,66 Prozent auf Augenhöhe.

In sechs Wahlbezirken vorn

Somit sind die Grünen in sechs der neun Wahlbezirke, einschließlich der Briefwähler, die CDU in drei Bezirken in der Mehrheit. FDP, SPD und AfD erhielten in keinem Bezirk eine Mehrheit. Die FDP erreichte mit 24,03 Prozent Stimmenanteil ihr bestes Resultat in Lausheim.

66 Prozent Wahlbeteiligung

Die Bevölkerung in der Stadt Stühlingen mit ihren Ortsteilen war abermals sehr wählfreudig. Obwohl die Wahlbeteiligung gegenüber 2016 von 71,41 auf 65,94 Prozent zurückging. Das ist immer noch überdurchschnittlich ist. Von den insgesamt 3799 Wahlberechtigten machten 2505 ihre Kreuze. 2484 Stimmzettel waren gültig.