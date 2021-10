von sk

Die Narren sind nicht mehr zu bändigen. Freudig und voller Tatendrang beschloss der Ewattinger Elferrat am vergangenen Wochenende, dass das schon lange geplante Fasnets-Eröffnungskabarett in diesem Jahr stattfinden wird und zwar am Samstag, 30. Oktober.

2G-Regelung: In enger Absprache mit dem Team des Gasthauses „Zur Burg“ entschied sich das närrische Ewattinger Gremium für eine Durchführung der Veranstaltung unter Berücksichtigung der neuen Corona-Verordnung. Somit findet der kabarettistische Fasnet-Auftakt mit der 2G-Regelung (geimpft oder genesen) statt. Diese ermöglicht es, dass für alle Anwesenden die Masken- und Abstandspflicht entfällt. „Ein zirka drei Stunden langes Programm mit Abstand und Maske im Saal macht definitiv keinen Sinn“, berichtet Narrenvater Philipp Keller. Der Elferrat habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, jedoch fehle es momentan an gesetzlichen Alternativen. „Unter der 3G-Regelung wäre es einfach ein ungemütlicher und unattraktiver Abend geworden“, so Keller. Die Ewattinger seien heiß auf den Abend, da dieser im Jahre 2020 komplett ausgefallen war. Die Jahre zuvor hatte sich die Veranstaltung als großer Publikumsmagnet erweisen.

Premiere für vier neue Elfer: Neben kommunalpolitischem Kabarett und bitterer Satire dürfen sich die Zuschauer auf die Premiere der vier neuen Elferräte freuen. Samuel und Simeon Mauch, Maximilian Huber und Marc Vetter werden an diesem Abend im grün-orangenen Elfer-Dress ihre Bühnenpremiere feiern. „Alle vier haben sich in dem Laufe ihres ersten Elferjahres schon sehr in den Reihen der erfahreneren Räte eingespielt. Echte Glücksgriffe“, lobt Keller.

Anmeldung: Um den Abend etwas unter Kontrolle zu haben, greifen die Räte dieses Jahr einmalig zu einem vorherigen Anmeldeverfahren. Insgesamt werden begrenzte, jedoch trotzdem genügend Plätze vorhanden sein. Dementsprechend benötigt es nur eine kurze WhatsApp-Nachricht oder einen Anruf an Philipp Keller (Telefon 0176/93 22 00 58), welcher die Anmeldungen zu berücksichtigen versucht. Die Plätze werden begehrt sein, schnelles Anmelden lohnt sich.

Beginn des kabarettistischen Programms ist um 20.11 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Alle angemeldeten Zuschauer müssen am Eingang ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen und sich per Luca-App oder schriftlich registrieren.