von Yvonne Würth

Auch ohne Umzüge und Live-Auftritte gibt es eine Fasnacht im Wutachtal: Und zwar zum Bestaunen in Schaufenstern und Vorgärten. Die Präsentationen der Narrenvereine aus Stühlingen, Eggingen und Wutöschingen laden zu einem Spaziergang durch die Straßen ein.

Stühlingen

Als Start wird Stühlingen empfohlen. Vizezunftmeister Martin Schüele hat gemeinsam mit Frau Tanja und Tochter Julia während der Kurzarbeit spontan im Fenster im Stadtweg 1 das Wecken der Röllimusik nachgestellt. Diese sind nicht am schmutzigen Donnerstag, sondern am Fasnachtsmontag unterwegs, und das seit 1962. Die Geschichte dazu gibt es im Internet (www.hungrige-stuehlinger.de/roellimusik.html).

Sabine Sklenar von der Narrenzunft Hungrige Stühlinger freut sich über alle Bilder aus dem Wutachtal, welche per E-Mail an sabinesklenar@aol.com für die Homepage www.hungrige-stuehlinger.de gesendet werden. | Bild: Sabine Sklenar

Stühlinger wissen, dass bei Narrenmutter Gaby Böhler in der Kalvarienbergstraße 11 die Fasnet immer im Schaufenster ausgestellt ist. Außerdem gibt es fantasievolle närrische Gestalten, welche die „Fasnet im Herzen“ feiern und empfehlen, Humor und Lebensfreude zu erhalten. Ein kleiner Umweg in Weizens Dorfmitte führt zum Narrenbaum. Nachdem der Christbaum ausgedient hatte, wurde er von Unbekannten in einen Narrenbaum verwandelt.

Ein prächtig geschmückter Narrenbaum steht in der Dorfmitte Weizen, findet Ortsvorsteherin Gaby Fischer. Den Christbaum närrisch geschmückt haben die Narren auch in Eggingen und den Ortsteilen von Stühlingen und Wutöschingen. | Bild: Yvonne Würth

Eggingen

Einen längeren Weg gibt es beim Spaziergang durch Eggingen, denn unzählige Narren haben ihre Häuser närrisch geschmückt und vom Fuchsbalkon über den gestürzten Skifahrer bis hin zu den Bög in der Rathausstraße sind hier kreative Ideen zu begutachten. Die Narrenzeitung ist im Egginger Landmarkt erhältlich. Dort steht auch ein Spendenkässle für die Egginger, welche die Narrenzeitung „auf Vertrauensbasis“ in ihrem Briefkasten vorgefunden hatten.

Wutöschingen

Viel Zeit sollte für die fünf Schaufenster in den Ortsteilen Wutöschingens genommen werden. Denn gleich 17 Vereine stellen hier aus: Raumaustattung Maier Wutöschingen (Hauptstraße 4a), Schule Wutöschingen (Kirchstraße 6), Schule Degernau (Schulstraße 1), Bartl Buchmeyer Lebensstil aus Stein Schwerzen (Küssaburgstraße 5) und das Purpur-Kulturhaus Horheim (Lauchringerstraße 32). Als Bonbon gibt es ein Rätsel mit Preisen für Kinder.

Dabei wollen die Wutöschinger Narren ein Zeichen der Gemeinsamkeit setzen. Mit Fenstermusik des Musikvereins Schwerzen und Startschüssen erinnerten die Gwaag an den ausgefallenen Riesenumzug in Schwerzen am vergangenen Sonntag. Neben den Schaufenstern sind auch in den Ortsteilen geschmückte Plätze wie der Nepomuk in Horheim zu entdecken.

Die 17 Wutöschinger Vereine stellen bis 16. Februar ihre Kostüme in fünf Schaufenstern aus. Hier stehen die fünf Schaufenster: Raumaustattung Maier Wutöschingen (Hauptstraße 4a), Schule Wutöschingen (Kirchstraße 6), Schule Degernau (Schulstraße 1), Bartl Buchmeyer Lebensstil aus Stein Schwerzen (Küssaburgstraße 5) und PurPur Kulturhaus Horheim (Lauchringerstraße 32). Im Bild ist der Chropfli Horheim zu sehen. | Bild: Robin Ebner