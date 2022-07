von Yvonne Würth

Die Vereine Stühlingens stehen in den Startlöchern für das 46. Städtlefest Stühlingen am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli.Samstag Gefeiert wird am Samstag von 16 bis 3 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Seit dem jüngsten Städtlefest 2019 haben das Orga-Team und die Stadtverwaltung am neuen Konzept gearbeitet.

Zu den Neuerungen gehört der Zeitpunkt: Das Fest wird am dritten Juli-Wochenende in den geraden Jahren, an zwei Tagen im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet. Zudem wurde das Familienprogramm erweitert. Auf drei Bühnen gibt es gleichzeitig Musik an beiden Tagen, eine Foto- und eine Kunstausstellung bieten Ruhe-Oasen, außerdem locken die bewährte Tombola und die neue Familien- und Teamolympiade. Für Essen und Trinken sorgen die Vereine, das Projekt Car-Sharing wird vorgestellt.

Das Programm beim Städtlefest Stühlingen Samstag, 16. Juli Am Samstag, 16. Juli, sind auf Bühne 1 (Herrengasse) der Musikverein Eberfingen, Sabrina Blatter feat. Robert Laubert, Duett Complett und die Brotäne Herdepfl. Es unterhalten auf Bühne 2 (neben der altkatholischen Kirche) Singer Songwriter Christyan in zwei Teilen sowie Sabrina Blatter feat. Robert Laubert. Die Bühne 3 (Judenwinkel) präsentiert Noochschlag und TIKO´s Tanzband. Sonntag, 17. Juli Am Sonntag, 17. Juli, unterhalten von 11 bis 19 Uhr auf Bühne 1 (Herrengasse) der Musikverein Bettmaringen, die Rock- und Boogie-Devils Show-Kids, der Turnverein Stühlingen und die Big Band des Verbandsjugendorchesters Hochrhein. Vor dem Auftritt des Musikvereins Eberfingen werden um 16.30 Uhr die Preise der Tombola um 16.30 Uhr verlost. Sowohl die Blechbläser „des BRASStscho“ als auch der Alleinunterhalter „De Barde vu de Baar“ sorgen auf der Bühne 2 (neben der altkatholischen Kirche) für Unterhaltung und auf Bühne 3 (Judenwinkel) nehmen die Riskanten und die Mühlbachmusikanten Platz und machen Stimmung. An beiden Tagen In der altkatholischen Kirche ist an beiden Tagen die Wutachschlucht-Fotoausstellung von Andreas Färber und Gabriel Schropp zu sehen. Die Heimatbühne lädt um 17 und 18 Uhr am Samstag sowie um 13.30 und 14.30 Uhr am Sonntag zum Kasperletheater in das Rathaus. Und in der Schür am Stadtgraben beim Schwarzwaldverein stellt die Kreativgruppe der Caritaswerkstätten Hochrhein aus. Shuttle-Service und Parken Ein kostenloser Shuttlebus fährt am Samstag von 15.30 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr vom Dorf/Unterstadt ins Städtle, Parkmöglichkeiten gibt es in der Unterstadt im Eichwiesenweg, bei der Stadthalle, in der Hallauerstraße und in der Bahnhofstraße.

Das ist für Kinder und Familien geboten

Mit Bauernspielen können Teams und Familien am Sonntag verweilen, als Preise locken ein Eintritt in das Galaxy-Bad Titisee-Neustadt (Familien) und 100 Euro (Teams). Die Anmeldung ist per E-Mail (staedtlefestOlympiade@gmail.com) möglich, die Startgebühr beträgt zehn Euro je Team.

An beiden Tagen ist die Spielestraße mit Hüpfburg und Großspielen aufgebaut, außerdem hat die Heimatbühne Stühlingen ein Kasperletheater im Rathaus vorbereitet. „Es wurde nachgefragt, dass wir mehr für Kinder und Familien anbieten. Neu sind die zwei Tage und das Kinderprogramm mit Familien- und Team-Olympiade. Es gibt ganztägig ein Unterhaltungsprogramm ohne Pause, im ganzen Rund“, erläutert Yvonne Wengi-Groß vom Orga-Team.

Das sind die Hauptattraktionen

Die Qual der Wahl gibt es beim großen Musikangebot. Auf den drei Bühnen im Städtlerund finden gleichzeitig Konzerte statt, für jeden Geschmack hat das Orga-Team mit Yvonne Wengi-Groß, Corinna Pieper, Arnfried Winterhalder, Annika Budde, Florian Isele, Jörg Beier, Thomas Groß, Bürgermeister Joachim Burger, Brigitte Heer, Brigitte Andres verschiedene Bands und Solisten gewinnen können.

Das neue Orga-Team freut sich beim 46. Städtlefest Stühlingen vor allem auf die Musik auf den drei Bühnen und das große Angebot für Kinder. Auf dem Bild ein Teil des Teams (von links): Corinna Pieper, Yvonne Wengi-Groß, Arnfried Winterhalder und Annika Budde. | Bild: Yvonne Würth

„Unsere Hauptattraktionen sind das Duett Complett und die Brotäne Herdepfl“, erklärt Thomas Groß. Simon Flamm und Thomas Schaeffert vom Duett Complett bieten eine Show mit artistischen Höchstleistungen und musikalischen Elementen. Die zehn Musiker der Band Brotäne Herdepfl aus Donaueschingen-Wolterdingen spielen Brass-Dance-Musik und haben bereits im Frühling beim Bezirksmusikfest Schwerzen für Partystimmung gesorgt.

Die Brotäne Herdepfl aus Donaueschingen-Wolterdingen (Bild) und das Duett Complett mit den beiden Künstlern Simon Flamm und Thomas Schaeffert sind zwei der Gruppen, die beim 46. Städtlefest Stühlingen auf drei Bühnen gleichzeitig für Unterhaltung sorgen. | Bild: Yvonne Würth

Tombola mit vielen Gewinnen

Die Tombola gehörte bereits in den Vorjahren zu den Höhepunkten des Städtlefest Stühlingen. Mit der Ausweitung auf zwei Tage ändert sich die Zeit der Verlosung, sie findet nun am Sonntag um 16.30 Uhr auf Bühne 1 (Herrengasse) statt. Die Preise werden dort direkt ausgeteilt, eine Anwesenheitspflicht besteht nicht. „Es gibt fünf hochwertige Preise und einen Sonderpreis zu gewinnen“, freut sich Arnfried Winterhalder.

Die Lose zum Preis von 1 Euro gibt es bereits jetzt bei den Vereinen sowie am Städtlefest-Wochenende beim Stand des DRK Stühlingen. Mit dem Losverkauf wird das Städtlefest zum Teil finanziert. Als Preise winken ein Reisegutschein über 1000 Euro, drei Tage Berlin sowie zwischen 500 und 100 Euro und ein Bürostuhl als Sonderpreis