von Getrud Rittner

Mit einem feierlichen Trauergottesdienst wurde Pfarrer Franz-Josef Ehrath am Freitag in der St. Gallus-Kirche in Ewattingen verabschiedet. Es war der Wunsch des gebürtigen Ewattingers, in seinem Heimatdorf im Grab seines Bruders die letzte Ruhe zu finden.

Dekan Gerhard Disch vom Dekanat Breisach-Neuenburg hielt die Trauermesse. Vorbereitet hatte sie bereits Franz-Josef Ehrath, der seit seiner Pensionierung 2004 in Oberrimsingen lebte. Dekan Disch charakterisierte den Verstorbenen als einen bescheidenen Diener Gottes. Trotz seines ruhigen und besonnenen Wesens sei er dennoch ein humorvoller Mensch gewesen, der mit seinen gewitzten Kommentaren viele seiner Freunde überraschen konnte.

Schonach Trauer um Pfarrer Franz Josef Ehrath Das könnte Sie auch interessieren

In seiner Predigt nahm er Bezug auf einige Lebenserinnerungen des Verstorbenen. So sprach er über seine lebenslange Begeisterung für den Fußball und sein Interesse für die dörfliche Landwirtschaft. Pfarrer Ehrath erwähnte in seinen Aufzeichnungen, dass er stets dankbar sei für seine gute Gesundheit und jedem guten Freund.

Immer ein offenes Ohr

Manuela Schmitt vom Gemeindeteam Oberrimsingen ging in ihrer kurzen Ansprache auf die Beliebtheit von Pfarrer Ehrath ein. Er war aktiv für das Jugendwerk, in der Kinderkirche und bei den Ministranten. Überall war er als ein offener Mensch bereit zuzuhören, der stets das Gute im Menschen sah.

Der Gottesdienst wurde unter der Mithilfe von Lektoren und Ministranten aus Oberrimsingen gestaltet. Tim Fischer vom Kirchenchor Ewattingen spielte an der Orgel. Unter seiner Leitung sangen Mitglieder des Kirchenchores Lieder. Pfarrer Franz-Josef Ehrath hatte sich eine österliche Feier zu seinem Begräbnis vorgestellt, in der die Auferstehung nach dem Tod im Zentrum stehen sollte.

wutach Eltern müssen mehr zahlen Das könnte Sie auch interessieren

Unter den Trauergästen waren auch sein Freund Professor Klaus Kienzler, Kurskollege Konrad Hauser, Pfarrer Werner Bauer aus Breisach, Pater Edwin Rombach aus Freiburg und Pfarrer Georg Eisele, der ihn in den letzten vier Wochen seines Lebens begleitete.