von Gertrud Rittner

Wutach – Die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine ist auch in Ewattingen groß. Zwei Familien haben Flüchtlinge bei sich aufgenommen, eine dritte Familie hat sich bereit erklärt, den vor dem Krieg in ihrer Heimat Geflüchteten, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Es sind die freiwilligen Initiativen, die Enormes für die Flüchtlinge aus der Ukraine leisten. Dazu gehört auch Rene Scheffel aus Höchenschwand der mit seinen Arbeitern aus der Ukraine Hilfsgüter über Rumänien in die Ukraine transportiert. Bei dieser Gelegenheit wollten sie auch Flüchtlinge nach Deutschland bringen. Scheffel war in Berlin bei der Organisation Flüchtlinge gemeldet und so kam eine Familie aus der Region Donezk, Kramatorfk, Charkiw, Kiew über die Grenze nach Polen, Breslau, Berlin, Offenburg, Donaueschingen schließlich nach Ewattingen zur Stephanie und Christian Binder.

Nach vier Tagen Flucht wurde die Familie am Bahnhof in Donaueschingen abgeholt. Alle waren erschöpft, freuten sich aber, dass die Mutter (60), zwei Töchter (33, 35) und drei Kinder (12, 15, 17) eine Unterkunft bekamen. Die Verständigung ist schwierig, da niemand englisch spricht. Beim Übersetzen hilft ein Smartphone ukrainisch-deutsch. Der Wunsch der Familie, deutsch zu erlernen, ist groß. Noch ist nicht geklärt, wie Sprachkurse finanziert werden, die Gemeinde hält sich zurück und man stützt sich bislang auf private Spenden.

Die Familie aus der Ukraine braucht aber auch finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt. Familie Binder stellt die Wohnung zur Verfügung, vermittelt telefonisch die Behördengänge und fährt zum Einkauf. Elmar Geiger stellte der Flüchtlingsfamilie einen Fernseher zur Verfügung und installierte ihn, damit sie auch die Nachrichten ihrer Heimat verfolgen können. Die Frauen wünschen sich, Arbeit zu finden, um ihren Lebensunterhalt selber finanzieren zu können. Willkommen ist die Unterstützung der Familie Schimpf, die vor 35 Jahren aus Kasachstan kam. Lydia Schimpf spricht russisch und hat sich bereiterklärt zu übersetzen, eine große Hilfe bei Behördengängen.

Eine zweite geflüchtete Familie wohnt im Hause Schmidt bei Carina und Benjamin. Die 42-jährige Mutter mit ihrem neunjährigen Sohn und einem Hund war zehn Tage unterwegs. Hier gestaltet sich die Verständigung etwas einfacher, weil Flüchtlinge und Gastgeber sich auf Englisch austauschen können.