von Yvonne Würth

Innerhalb von elf Stunden wurde das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde umfunktioniert. „Gegen 10 Uhr habe ich das erste Mal mit Peter Dück telefoniert, über dessen Gemeindeverbund Personen direkt aus der Ukraine geholt werden. Abends gegen 21 Uhr war das Gemeindehaus ausgestattet mit 21 Betten, Nahrungsmittel und Hygiene-Artikeln“, erzählt Pfarrer David Brunner begeistert. „Die Hilfsbereitschaft und Spendenbereitschaft der Menschen war unglaublich. Mein Telefon und das meiner Frau standen quasi nicht still an diesem Tag – so viele wollten helfen“, berichtet Brunner weiter.

Damit sich die Kinder gut aufgehoben fühlen, wurden auch Spielgeräte angeschafft. | Bild: privat/David Brunner

Für die Evangelische Kirchengemeinde sei es eine Selbstverständlichkeit, Menschen zu helfen, die auf der Flucht sind. Ihre eigene Geschichte sei geprägt von Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Stühlingen an die Schweizer Grenze kamen.

Väter bleiben in der Ukraine

Vergangene Woche wurden bereits zwei Frauen und zwei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren aufgenommen, die inzwischen schon in eine weitere Unterkunft gekommen sind. Die Geschichten, die sie erzählen, seien herzzerreißend, da die Frauen und Kinder oft ihren Ehemann und Vater in der Ukraine zurücklassen mussten.

Damaris Brunner und die Helfer der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal sind bereit für Flüchtlinge aus der Ukraine. Im evangelischen Gemeindehaus in Stühlingen gibt es 21 Betten. | Bild: privat/David Brunner

„Ich habe die beiden Frauen und Kinder ins Herz geschlossen und musste schon wieder Abschied nehmen. Es ist unbeschreiblich, was diese Menschen durchleben müssen. Gleichzeitig erfüllt es mich mit großer Dankbarkeit und Freude, ihnen ein bisschen helfen zu können auf ihrem Weg in die Sicherheit. Wiederum ihre Dankbarkeit zu erleben und dass sie für uns beten, ist etwas ganz Besonderes“, erklärt Damaris Brunner, die Ehefrau des Pfarrers, die schon 2016 großen Einsatz leistete, als die Stadthalle Stühlingen als Notunterkunft für Flüchtlinge diente.

Pfarrer David Brunner (Archivbild). | Bild: Yvonne Würth

Pfarrer rechnet mit weiteren Flüchtlingen

Wie lange das Gemeindehaus Geflüchtete beherbergen soll, ist ungewiss. Da der Flüchtlingsstrom aber erst noch seinen Höhepunkt erreichen wird, stellen sich David und Damaris Brunner auf eine längere Zeit ein. „Wir wissen es nicht, aber wollen zumindest für die nächsten Wochen die Türen offen halten und Menschen eine erste Unterkunft bieten. Wir erwarten in den kommenden Wochen weitere Familien“, so der Seelsorger der 2000 Mitglieder zählenden Kirchengemeinde.

„Wir sind sehr dankbar, dass so viele mit angepackt haben“, betont Damaris Brunner. Zwei Frauen hatten es sich nicht nehmen lassen, für die ersten Gäste ein typisch ukrainisches Gericht zu kochen. „Es ist toll, dass so viele Menschen bereit sind, Sachen zu spenden, Zeit zu opfern und ganz praktisch mit anzupacken und zu helfen“, freut sich Damaris Brunner.