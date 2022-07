von Yvonne Würth

Das Kloster Stühlingen wird spätestens zum Jahresende geschlossen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Gläubigen und was wird sich verändern? Wir haben nachgefragt.

Der Hintergrund Im Provinzkapitel der Deutschen Kapuzinerprovinz Anfang Juni wurde beschlossen, den Standort des Klosters Stühlingen zum Ende des Jahres aufzugeben. Die wichtigsten Gründe für die Neuaufstellung der Kapuziner sind die weiter sinkende Brüderzahl sowie die wirtschaftliche Situation des Ordens. Die Kapuziner finanzieren sich ausschließlich durch Spenden und mit Einnahmen durch die Tätigkeiten der Brüder. Der Erhalt der Klosterkirche sowie die ausgeschriebene Stelle einer Pastoralkraft werden Themen der nächsten Pfarrgemeinderatssitzung der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen sein. Die Sitzung findet am Dienstag, 13.September, um 20 Uhr im Gemeindesaal in Eberfingen statt.

Das sagen die Gläubigen

Die meisten Gläubigen, die auf das Thema Klosterschließung angesprochen werden, sind enttäuscht.

Einen engen Bezug über viele Jahre hatte beispielsweise Gabriele Würth zum Kloster Stühlingen: „Das Kloster ist etwas, womit ich aufgewachsen bin, es ist ein Stück Heimat für mich, etwas, was immer da war und jetzt plötzlich weg ist. So wie das Krankenhaus. Mich trifft es doppelt.“

Gabriele Würth trifft die Schließung des Klosters Stühlingen sehr. | Bild: Yvonne Würth

Die Stationsleiterin im Krankenhaus Stühlingen setzt sich im Gemeindeteam und Kirchenchor Stühlingen seit Jahren ein, für sie ist die Schließung des Klosters hart, wie sie sagt: „Einfach dieses Menschliche, die Gespräche, die man geführt hat im Kloster. Auch mit den Kindern und Enkeln bin ich hingegangen.“

Pfarrsekretärin Cornelia Löhle erinnert sich an die Unterstützung der Klosterbrüder in der Seelsorgeeinheit: „Ich finde es sehr schade, dass das Kloster geschlossen wird. Die Zusammenarbeit mit Bruder Harald, Bruder Stephan, Bruder Markus und den anderen im Kloster war sehr angenehm, sie haben viele Gottesdienste übernommen und als Pfarrer Klotz krank war, haben sie auch viele Taufen gemacht und würdevolle Beerdigungen und waren immer angenehme Ansprechpartner.“

Pfarrsekretärin Cornelia Löhle bedauert den Weggang der Kapuzinerbrüder. | Bild: Yvonne Würth

Für Cornelia Löhle werden die Brüder vom Seelsorgerischen her fehlen. „Pfarrer Klotz ist dann ganz alleine. Er hat zwar schon noch die Pensionäre, hat dann aber schon noch mehr Arbeit.“ Bis Mitte Juni lief die Bewerbungsfrist für die neu ausgeschriebene Stelle einer pastoralen Mitarbeiterin. Cornelia Löhle hofft, dass sich jemand meldet, damit Pfarrer Klotz in seiner Arbeit unterstützt wird.

Karl Albicker hat sich als Gründungsvorsitzender des Baufördervereins Stühlingen 20 Jahre lang für den Erhalt der kirchlichen Gebäude (Kirche Heilig Kreuz, Pfarrhaus und Konradsaal Stühlingen) eingesetzt. Die Aufgabe der Klosterbrüder trifft ihn sehr: „Das ist ein Schlag. Wenn da oben alles leer steht, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist gar nicht schön.“

Karl Albicker hatte 20 Jahre lang den Fokus auf den Erhalt der kirchlichen Gebäude in Stühlingen als Gründungsvorsitzender des Baufördervereins. Die Schließung des Klosters Stühlingen trifft ihn sehr. | Bild: Yvonne Würth

Er hat den Fokus auf den Gebäuden und dem Gelände: „Es ist ja so, dass die Kirche der Gemeinde zu fällt. Der Klostergarten ist jetzt so schön, ob er verpachtet wird, oder was da gemacht wird – wenn die Senioren mal nicht mehr da sind und Pfarrer Klotz alleine, das geht gar nicht.“

„Es tut weh, wenn man auf den Berg schaut: Das Schloss in Schweizer Hand, das Krankenhaus Stühlingen schließt und das Kloster schließt jetzt auch noch“, erklärt ein Stühlinger, der namentlich nicht genannt werden möchte zur aktuellen Lage in Stühlingen.

Weniger Bezugspunkte zum Kloster hat die Jugend. Oberministrant Matthias Klösel (19 Jahre) erinnert sich gerne an gemeinsame Ferienzeiten als Ministrant, aber zum Kloster direkt habe er keinen Bezug, erklärt er.

Matthias Klösel (19 Jahre) ist Oberministrant in Stühlingen. Er hatte bislang nicht viel Kontakt zum Kloster Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Das sagt der Pfarrer

Pfarrer Karl-Michael Klotz ist Leiter der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz. Die Schließung des Klosters Stühlingen wird zu personellen Engpässen führen mit der Folge, dass weniger Gottesdienste gefeiert werden können. | Bild: Yvonne Würth

Pfarrer Karl-Michael Klotz, Leiter der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz, spricht über die Auswirkungen auf das kirchliche Leben und den Gottesdienstkalender (Hinweis: Beim Klick auf die Frage öffnet sich die Antwort.)

Herr Klotz, welche Bedeutung hatte die Klostergemeinschaft Stühlingen für Stühlingen und Eggingen? Die Leute schätzen es sehr, dass die Patres in dieser Vielzahl auch Gottesdienste übernehmen, hier bei uns in der Seelsorgeeinheit, aber auch bis in die Schweiz und im Südschwarzwald. Der eine oder andere Priester konnte ruhigen Gewissens in den Urlaub fahren, weil er wusste, dass die Patres da waren und ausgeholfen haben. Die Leute werden es sehr vermissen, wenn Sonntagabends kein Gottesdienst mehr in der Klosterkirche ist. Vor allem die Städtler gehen sehr gerne ins Kloster und fühlen sich mehr verbunden als der Stadtkirche. Bis Ende des Jahres wird alles so weiterlaufen, wie es ist, die Brüder Harald und Stephan feiern Gottesdienste. Die beiden sind relativ jung und werden schon noch eingesetzt, sie machen es gerne. Nur Bruder Markus geht schon früher weg, weil er als neuer Provinzsekretär in München gebraucht wird. Wie geht es weiter mit der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz, wenn das Kloster Stühlingen geschlossen ist? Ich muss klar überlegen, wie ich mit meinen Pensionären Pfarrer Bernd Zimmermann und Pfarrer Hans-Jürgen Allgaier umgehe: Wieweit kann ich sie belasten oder nicht? Mit dem Pfarrgemeinderat muss überlegt werden, ob man auch jahreszeitenabhängig Gottesdienste weiter reduziert. Wir haben zum Beispiel am Palmsonntag und Allerheiligen fast in jeder Kirche Gottesdienst gehabt, da wurden auch die Patres eingesetzt, das geht nicht mehr, das wird jeder einsehen. Wahrscheinlich wird es einen Schnitt geben müssen, alles muss neu überlegt werden, um zu überleben. Wie wir auch schon diese neue Ära Kirchenentwicklung 2030 vorbereiten müssen. Bis dann muss alles umgesetzt sein, aber es geschieht natürlich früher. Im September 2024 werde ich mit 70 Jahren in den Ruhestand gehen, zurück in die Heimat, den Odenwald. Wird es weitere Veränderungen geben? „Alleine dieses Jahr habe ich fast 20 Hochzeiten. Es wird eine große Herausforderung für junge Menschen sein, die gerne kirchlich heiraten wollen. Auch Taufen, Erstkommunion und Firmung müssen anders gehändelt werden. Und dass in Zukunft auch genügend geistliches Personal zur Verfügung steht, ist nicht abzusehen. Wie sieht es mit unseren Traditionen aus? Kann das in Zukunft überhaupt noch gelebt werden? Diese Fragen sollen in einem Arbeitskreis weiterentwickelt werden im Zusammenhang mit der Kirchenentwicklung 2030, aus Stühlingen ist Hans-Peter Hupfer mit dabei. Man hat fest damit gerechnet, dass die Patres vor Ort bleiben und sie mit in diese Entwicklungen einbezogen werden können. Dass die Kirche auf dem Rückzug ist, hängt auch mit dem fehlenden Personal zusammen. Die Kirche müsste sich dem Zeitgeist etwas mehr öffnen. Die Generaloberin von Reute sagte so schön bei der Verabschiedung der beiden Schwestern: „Der Letzte macht das Licht an!“ Es ist eine große Herausforderung und Chance, die Zukunft neu zu gestalten. Dafür braucht es aber Menschen, die bereit sind, sich Vorort einzusetzen, indem sie zum Beispiel eine Wort-Gottes-Feier-Ausbildung machen, um das gottesdienstliche Leben in den Gemeinden wach zu halten. Wenn keine Leute kommen, wird die Kirche zugeschlossen, dann muss zur Taufe oder zur Hochzeit woanders hin gefahren werden. Der Unterhalt der Kirchen kostet sehr viel Geld.

Gottesdienste werden mit der Schließung des Klosters reduziert und zusammengelegt werden müssen. Bisher konnte mit der Unterstützung der beiden pensionierten Pfarrer und der Klosterbrüder an hohen Festtagen in nahezu allen elf Orten Gottesdienst gefeiert werden. Im Bild ist Pfarrer i.R. Bernd Zimmermann an Fronleichnam zu sehen. | Bild: Yvonne Würth