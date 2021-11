von Yvonne Würth

Frau Rendler, wie wurden Sie Pfarrsekretärin?

Ich bin gelernte Arzthelferin, war damals viel im Kontakt mit Pfarrer Horst Maier durch meine Tätigkeit als Organistin und Chorleiterin. Da die Stelle als Pfarrsekretärin zum 1. Januar 2000 frei wurde, habe ich diese Herausforderung angenommen.

Sie haben den Zusammenschluss der Pfarreien zur Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz miterlebt?

Es gab in der Vergangenheit viele Veränderungen. Einmal die Zusammenschlüsse der Pfarreien und dann die Pfarrerwechsel. Zum Jahresbeginn 2000 waren es die Gemeinden Stühlingen, Eberfingen, Grimmelshofen und Weizen, im September 2000 kamen Blumegg und Lausheim dazu, 2006 Bettmaringen, Schwaningen, Mauchen und Wangen und dann 2015 auch Eggingen. Das wurde von der Erzdiözese Freiburg aus so angeordnet.

Als Organistin und Leiterin der Schola wird Manuela Rendler auch nach dem Rentenantritt aktiv bleiben. | Bild: Yvonne Würth

Wie war die Arbeit mit den vier Pfarrern?

Ich habe mich mit jedem Pfarrer sehr gut verstanden. Pfarrer Horst Maier war 2002 schwer erkrankt und dann als Leiter der Pfarrei ausgeschieden. Zum Oktober 2002 kam dann Pfarrer Olaf Winter bis 2017, das war die längste Phase einer Zusammenarbeit. Die Zeit mit Pfarrer Winter war sehr bereichernd für mich, und ich habe ihn bei seinen zahlreichen Aufgaben wie zum Beispiel Firmvorbereitung, Freizeiten mit Ministranten, Wallfahrten, besondere Gottesdienste unterstützt und auch davon profitiert.

Zur Person Manuela Rendler ist 61 Jahre alt, sie ist verheiratet und hat drei Kinder (zwei Söhne und eine Tochter) sowie sechs Enkelkinder. Die vergangenen 22 Jahre über arbeitete die gelernte Arzthelferin als Pfarrsekretärin in der katholischen Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz. Seit 44 Jahren ist Manuela Rendler außerdem Organistin. 25 Jahre lang leitete sie zudem den Kirchenchor Eberfingen. Aktuell leitet sie die Schola und einen kleinen Frauenchor.

Durch seine Anregung ist auch der Taizé-Gottesdienst in Eberfingen 2013 entstanden. Außer während Corona war ich jedes Jahr in Taizé, habe Fahrten für Jugendliche und Frauen organisiert. Mit Pfarrer Schneider als Kooperator haben wir im Team super zusammengearbeitet, er war dann ein halbes Jahr lang mein Chef, bis Pfarrer Karl-Michael Klotz im Oktober 2017 kam. Die Zeit mit Gemeindereferentin Kathrin Gerth (2017 bis 2019) war gut, die Jugendarbeit lag ihr besonders am Herzen und so hatte sie uns in diesem Bereich sehr entlastet.

Erinnern Sie sich an Ihre schwierigsten und schönsten Zeiten als Pfarrsekretärin?

Eine schwierige Situation gab es in all den Jahren nicht. Herausforderungen waren allerdings die Pfarrerwechsel und damit verbundenen Renovierungen und Umzüge. Das schönste Erlebnis kann ich so nicht benennen, es gab viele schöne Situationen und Momente mit den Menschen, die mit ihren unterschiedlichsten Anliegen in das Pfarrbüro kamen und ich ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Auch für mein eigenes spirituelles Leben habe ich in diesen Jahren viel erfahren und erleben dürfen.

Die Pfarrsekretärinnen Manuela Rendler (links) und Cornelia Löhle (rechts) sowie Eva Rendler (nicht im Bild) unterstützen den Leiter der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz Pfarrer Karl-Michael Klotz (Mitte) in vielen Belangen. Das Bild entstand bei der Ausstellung 2020 anstelle eines Ostergottesdienstes in der Kirche Heilig Kreuz Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth (Archiv)

Besonders für mich war auch die Begleitung von Jugendlichen in der Firmvorbereitung oder bei den Ministranten, zum Beispiel auch die musikalische Mitgestaltung bei besonderen Anlässen war immer wieder besonders für mich. Die Wallfahrten nach Polen, in die Ukraine, nach Frankreich zum Pfarrer von Ars oder jetzt im Oktober nach Assisi, waren für mich sehr eindrücklich und die Mitorganisation, die sehr viel Freude gemacht hat, auch ein Bestandteil meiner Tätigkeit im Pfarrbüro. Es hat alles seine Zeit, ich bin dankbar und schaue gerne zurück, habe trotz der vielen Arbeit viel für mich erfahren dürfen. Jetzt freue ich mich auf meinen neuen Lebensabschnitt, bleibe aber durch meine Tätigkeit als Organistin weiter mit der Kirche und auch dem Pfarrbüro verbunden.

Sie sind stark mit der Musik und dem christlichen Glauben verwurzelt?

Ich bin jetzt seit 44 Jahren Organistin, habe den Kirchenchor Eberfingen 25 Jahre geleitet und seither die Schola und einen kleinen Frauenchor. Nach dem Klavierunterricht beim Komponisten Karl Prestele, der in Eberfingen wohnte, wurde ich ins kalte Wasser geworfen und habe die Stelle der Organistin im Alter von 17 Jahren übernommen. Auch in den Jahren als ich in Freiburg und Wutöschingen gewohnt habe, habe ich soweit es ging meinen Dienst an der Orgel ausgeübt. Mein Glaubensleben ist und wurde durch meine Tätigkeit als Pfarrsekretärin, Organistin und Chorleiterin stark geprägt.