von Jutta Binner-Schwarz

Bürgermeister Joachim Burger freute sich, den „europaweit bekannten“ Peter Stamm begrüßen zu dürfen und stellte den Schriftsteller als „Nummer 1 in der Schweiz“ vor. Sein Dank galt den Schlossbesitzern, die ihre Tore einmal mehr für eine gemeinsam mit der Stadt organisierte Kulturveranstaltung geöffnet hatte. Das Publikum, von beidseits der Grenze sehr zahlreich nach Stühlingen geströmt, nutzte nebenbei gerne die Möglichkeit zur Schlossbesichtigung.

Im Mittelpunkt stand aber die Lesung Stamms aus seinem neuen Roman „Das Archiv der Gefühle“. Der Protagonist, Archivar aus Leidenschaft oder um sich die Zeit zu vertreiben, spürt intensiv seiner Jugend- und Lebensliebe zu Franziska/Fabienne nach, die ihn 40 Jahre mehr oder weniger fern durchs Leben begleitet hat. In drei subtil ausgesuchten Abschnitten führt Peter Stamm das aufmerksame Publikum durch die Zeit und seine vielschichtige innere Welt.

„Die Welt ist interessanter als ich“

Wie nahe wird er der Frau, die weitgehend seine Gedanken und Gefühle beherrscht hat, kommen? Abschließend wurde die Möglichkeit zum Dialog mit dem Schriftsteller genutzt. „Haben Sie einen autobiografischen Roman geschrieben?“ fragte eine Zuhörerin. Stamm erklärte, dass seine Themen zwar persönlich, die Geschichte aber erfunden sei. Natürlich bilde alles, was man liest, beobachtet, erlebt einen Fundus, aber: „Ich fand die Welt immer interessanter als mich“, erklärte er verschmitzt.

Der Schweizer Autor stellt sich den Fragen des Publikums zu seinem neuen Romans. | Bild: Jutta Binner-Schwarz

Die durch die Pandemie veränderten Rahmenbedingungen sorgten dafür, dass der Autor in nur einem Jahr statt wie üblich in eineinhalb sein Buch schreiben konnte. Schließlich war in der Realität wie im Text „Die Welt in einen tiefen Schlaf gefallen“. Außerdem bekannte Stamm, dass er nie ein Buch schreiben könnte wie man ein Haus baut. „Zu Beginn habe ich den Ort und die Figuren und vielleicht den Konflikt. Das Ende entwickelt sich.“

Zum Schluss konnten sich Gäste noch Buchexemplare vom Autor signieren lassen. | Bild: Jutta Binner-Schwarz

Bei der Interpretation seiner Geschichten komme es zu 50 Prozent auf ihn und zu fünfzig Prozent auf den Leser an. Er sehe sie für alle als Herausforderung über sich selbst nachzudenken. Viele Gäste werden nun „Das Archiv der Gefühle“ in ganzer Länge lesen, als sympathisches Supplement findet sich vielleicht eine persönliche Widmung von Peter Stamm im Buch, die an die Lesestunde im Schloss erinnert.