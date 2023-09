Am Stadtradeln hat die Stadt Stühlingen zum ersten Mal teilgenommen. Mit 630 geradelten Kilometern in drei Wochen ist Angela Nikeleit aus Eberfingen die Aktivste gewesen. Seit sie das Rad für die Fahrt zur Arbeit nutzt, stellt sie fest, dass das zweite Auto Luxus ist – und hat es abgeschafft. Bei sehr schlechtem Wetter und in Absprache mit ihrem Mann nimmt sie auch einmal das Auto, doch meistens fährt sie mit dem Rad ins vier Kilometer entfernte Stühlingen. „Ich habe aufgerüstet mit Regenjacke und Regenhose, und im Winter ist es eine dickere Jacke“, erklärt sie beim Fototermin. Manchmal fährt sie alleine für die Arbeit an einem Tag 16 Kilometer, trotzdem hat sie für die Aktionswochen des Stadtradelns bewusst auch private Radtouren mit ihrem Mann eingeplant. So kam sie innerhalb von drei Wochen auf 37 Fahrten, 630 geradelte Kilometer und 102 Kilogramm CO ² -Vermeidung.

Doch damit nicht genug, denn nach dem Aktionszeitraum im August ging es noch in den Urlaub: „Wir fahren schon noch viel Rad und sind auch mit dem Rad in den Urlaub gefahren“, erklärt sie. Auf der Strecke nach Erzingen zum Bahnhof und von Ulm nach Passau kamen 460 Kilometer auf dem Rad zusammen, zurück ging es mit dem Zug. 2022 fuhren die beiden mit dem Rad von Eberfingen nach Freiburg: „Wir sind um 6 Uhr morgens losgefahren und waren um halb drei dann da“, erinnert sie sich gerne an den Urlaub im Vorjahr.