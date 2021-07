von Juliane Kühnemund

Nach dem starken anhaltenden Regen ist bei Ewattingen eine Doline eingebrochen. Auf einem Wiesengrundstück in der Nähe des Jägerwegs klafft ein Loch mit einer Tiefe von rund zwei Metern. Entdeckt wurde die Doline am Samstag. Da hatte das Loch einen Durchmesser von etwa 1,70 Meter und eine Tiefe von rund 1,40 Meter, so die Informationen von Wutachranger Martin Schwenninger, der gemeinsam mit Grundstücksbesitzer Egon Burger und Florian Schmidt vor Ort war. Zwischenzeitlich sei das Erdreich noch weiter abgesackt, auf rund zwei Meter Tiefe, erläuterte Lothar Schmidt. Zudem sprudelt Wasser aus dem Loch.

Lothar Schmidt, der einerseits unweit der Doline wohnt und der andererseits die Stelle des Öfteren passiert, sprach von Glück, dass hier bislang nichts passiert ist. Kurz vor dem Einbruch der Doline habe der Grundstückbesitzer noch das Gras gemäht, er selber sei für Forstarbeiten mit schwerem Gerät über die Stelle gefahren. „Das hätte auch schief gehen können“, meinte Schmidt. Er erinnerte sich in diesem Zusammenhang an einen Einsatz mit der Bergwacht in Göschweiler, wo ein Mann in der dortigen Doline eingebrochen war.

Nach den Worten von Martin Schwenninger ist die Doline im Muschelkalk eingebrochen. Dieser sei dort von einer Schicht des unteren Unterjura leicht überlagert. Das passe auch optisch zu dem fast gesteinslosen tonigen Boden, der sich vor Ort präsentiert. Je nach Größe des Einbruchs könne die Doline noch wachsen. Erfahrungsgemäß könne dies aber eine Zeitlang dauern, geologische Prozesse spielen sich aus menschlicher Sicht meist langsam ab, so Schwenninger.

Örtlich gesehen liegt der Geländeeinbruch in der Verlängerung des Jägerwegs im Gewann Stimperswiesen unweit der Wohnbebauung, in unmittelbarer Nähe der eingesackten Doline befindet sich eine Halle. Das klaffende Loch wurde mit Absperrband abgesichert.

Was ist eine Doline?

Als Doline bezeichnet man eine schlot-, trichter- oder schüsselförmige Senke von meist rundem oder elliptischem Grundriss in Karstgebieten. Ihre Tiefe kann von zwei bis zu mehr als 300 Metern reichen. Auf der anderen Seite der Wutach – in Göschweiler – liegt die 1954 eingestürzte Roßhag-Doline, die damals knapp 40 Meter tief war und einen Durchmesser von 16 bis 18 Meter hatte. In ihrer Nähe tat sich auf einem Acker im September 2013 ein weiteres tiefes Loch auf, das immer wieder durch ein dumpfes Grollen auf sich aufmerksam macht. Der Wasseraustritt aus der Doline in Ewattingen könnte darauf schießen lassen, dass es auch dort weiter im Untergrund rumort.