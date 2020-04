von edelgard bernauer

Für die meisten Stühlinger verlief der Tag des offiziellen Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 eher beschaulich. Die Stadt war bereits am 26. April kampflos von französischen Panzer-Truppen besetzt worden. Tags zuvor hingen aus vielen Häusern Bettlaken als weiße Fahnen, ein Zeichen für die Kapitulation – und auch Schloss Hohenlupfen war weiß beflaggt. Als Parlamentäre waren Fritz Schölderle, Julius Weßbecher und Dr. Anton Litzenburger mit einer weißen Flagge den Franzosen entgegen gezogen, als deren Panzer Eggingen erreicht hatten.

Anneliese Maier (90), geb. Bührer, erinnert sich an jene Tage: „Ich war damals ein junges Mädchen und musste wie alle anderen auch ein Pflichtjahr absolvieren. Ich war jeweils sechs Monate im Café „Sprenger“ und im Schloss im Einsatz. Auf dem Hohenlupfen war zeitweise ein Kinderheim untergebracht. Ich erinnere mich, dass ich vor der Ankunft der Franzosen mit drei Geschwistern und meiner Mutter drei Nächte im Schinderwald verbracht haben. Im Fall des Falles wären wir schnell in der Schweiz gewesen. Und ich weiß noch, dass ein französischer Panzer bei der Einfahrt in die Unterstadt den Johannisbrunnen gerammt hat und die Brunnenfigur herabfiel und kaputt war. Ab 18 Uhr war Ausgangsverbot. Aber hungern mussten wir nicht.“

Friseurmeister Walter Willin (80) erlebte das Kriegsende so: „Meine Mutter war Schweizerin und arbeitete zu der Zeit in der Schweiz. Von daher ging es uns nicht schlecht. Schmuggeln war damals ein großes Thema. Sogar Zöllner haben geschmuggelt. Ich hatte mich damals ziemlich schwer am Kopf verletzt. In der Krone hatten die Franzosen eine Art Lazarett eingerichtet. Der dortige Arzt hat mich gut behandelt, mir sogar Schokolade geschenkt. Ein farbiger Besetzungssoldat hatte bei uns ein Zimmer, der war sehr nett und hilfsbereit.“

Georg Kaiser (79) aus Grimmelshofen hat ebenfalls gute Erinnerungen an die französischen Besatzer: „Uns gegenüber im Schulhaus waren Franzosen einquartiert, die waren alle zu uns Kindern nett. Wir hatten immer genug zu essen. Aber ich erinnere mich, dass wir klebriges Brot essen mussten, das Mehl war schlecht, und es gab kaum Hefe. Und alle Bauernfamilien, meine auch, mussten von ihren Butterfässchen die Kurbeln bei den Franzosen abliefern. Da hat ein Onkel von mir einfach eine Kurbel gebastelt, so dass wir immer Butter im Haus hatten. Viel viel schlimmer hab ich in Erinnerung, wie ich vor der Besatzungszeit im Dorf als lediges Kind behandelt wurde. Das belastet mich heute noch.“

Ganz ohne tragische Zwischenfälle ging die Besatzungszeit aber nicht über die Bühne. Ein junger Stühlinger, etwa 17 Jahre alt und geistig zurückgeblieben, gab sich als bewaffneter Vaterlands-Verteidiger und wurde von französischen Soldaten erschossen. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof bei der Hallauer Bergkirche. Aber auch das gab es: Frauen von SS Männern wurden von den Besatzern vergewaltigt.

Alle Stühlinger Fahrradbesitzer mussten ihre Drahtesel im Rathaus bei der Kommandantur abliefern. Arg gebeutelt wurden die Mauchener. Denn Mauchen war damals ein wohlhabendes Dorf, das über wunderbare Buchenbestände verfügte. Das Gewann „Buchenloh“ gibt es bis heute. Aber der gesamte Mauchener Wald wurde in der Besatzungszeit abgeholzt und das Holz als Reparations-Maßnahme nach Frankreich exportiert.

An der B 314 befand sich ein Gefangenenlager. Dorthin brachten manche Stühlinger Lebensmittel, denn diesen Männern ging es noch wesentlich schlechter als der übrigen Bevölkerung. Unterstützung kam aus dem benachbarten Schleitheim.

Besonders hilfsbereit war die Familie Leu, die direkt an der Grenze einen Hof bewirtschaftete. Diese Familie deponierte immer wieder im Schinderwald Sachen, die in Deutschland auch lange nach Kriegsende nicht erhältlich waren: Zucker, Hefe, Babyschnuller, Zigaretten und Kaffee. Mutter und Tante der Autorin wurden einmal prompt von einer Patrouille geschnappt, als sie die begehrten Waren unter ihren Röcken nach Hause bringen wollten. Beide Frauen kamen mit dem Schrecken davon, weil sie sich als hochschwanger ausgegeben haben.