von Andrea Böhringer

„Smart? – wie verändert Technik unsere Welt?“ – der Herausforderung, dieses Thema in ein Plakat umzusetzen, stellten sich 33 Zehntklässler der Realschule Stühlingen zusammen mit ihren Kunsterzieherinnen Christine Hirschbeck und Maximiliane Baumgartner beim 63. Schülerwettbewerb „Komm raus – mach mit“ des Landtags von Baden-Württemberg. 900 Plakate wurden eingesandt; an Stühlinger Realschüler gingen ein zweiter und ein dritter Preis.

Die Plakate von Carmen Blenk, Olivia Gehring und Ronja Mosmann waren so gut, dass sie von der Jury mit einem zweiten Platz belohnt wurden. Das Trio darf sich über einen Baumgutschein freuen; für jeden Baumgutschein wird ein echter Baum in Mexiko gepflanzt, der im Durchschnitt zehn Kilogramm Co 2 bindet und damit der Klimakrise entgegenwirkt. Außerdem erhielten die drei Jugendlichen jeweils das Buch „Amazonas – Gefahr für die grüne Lunge der Welt“, das sich mit der wirtschaftlichen Ausbeutung des Regenwaldgebiets beschäftigt.

Gewinn: Ein Baumgutschein. | Bild: Angela Böhrer

Mit einem dritten Preis wurden die übrigen 30 Realschüler ausgezeichnet. Die Kunstlehrerinnen überreichten ihnen „Das Klimabuch“ sowie einen Baumgutschein. Kunstlehrerin Christine Hirschbeck: „Das Thema ist eines, das die Jugend in ihrer eigenen Erfahrungswelt betrifft. Es war spannend für mich zu sehen, wie unterschiedlich die Jugendlichen das Thema angegangen sind und auch mit kritischem Blick auf die fortschreitende Technisierung schauen.“ Die Chancen und Gefahren der Technik wurden beleuchtet.

Preisträgerin Ronja Mosmann resümierte: „Ich finde das Thema spannend. Die Technik nimmt immer mehr zu, obwohl uns eigentlich gar nicht bewusst ist, was zum Beispiel in einem Handy alles drinnen steckt. Auch dass die Kinder immer früher und länger am PC oder vor dem Handy sitzen, ist irgendwie schade. Deshalb habe ich mich bei meinem Bild für einen sehr starken Kontrast entschieden: Ein Kind, dass auf dem Boden sitzt und ein Handy in der Hand hat. Auf der anderen Seite ein anderes Kind, welches auch am Boden sitzt und die seltenen Erden abbaut und für uns sein Leben riskiert, damit wir ein Handy haben können.“