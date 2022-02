von Juliane Kühnemund

Die Gemeinde Wutach will bei der Nahwärmeversorgung auf Nummer sicher gehen. Aus diesem Grund ist dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend erneut ein Antrag der Kommune auf Neubau einer Pelletheizung für die Nahwärme Ewattingen vorgelegen. Für das Projekt gab es bereits eine Baugenehmigung, jetzt plant die Gemeinde aber eine größere Anlage, um ausreichend Leistungsreserven zu haben, wie Bürgermeister Christian Mauch in der Sitzung erläuterte.

Prinzipiell wird das Nahwärmenetz in Ewattingen über eine Hackschnitzelheizung mit Wärme versorgt. Für Spitzenlasten kam bislang eine mit Öl betriebene Anlage zum Einsatz. Diese soll nun durch eine Pelletheizung ersetzt werden. Damit mache man einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit mit erneuerbaren Energien.

Wie Bürgermeister Christian Mauch weiter erläuterte, war ursprünglich eine Pelletanlage mit einer Wärmenennleistung von 240 Kilowatt (kW) geplant. Zwischenzeitlich sei man aber zu der Überzeugung gelangt, dass es langfristig gesehen sinnvoller wäre, eine größere Anlage zu bauen – mit 400 kW. Schließlich wolle man sicherstellen, dass die Leistungsreserven auch ausreichen. Eine größere Anlage, das heißt auch, dass das dafür zu bauende Gebäude größer ausgelegt werden muss. Am ursprünglich geplanten Standort habe diese größere Anlage keinen Platz, sagte Mauch. Man müsse deshalb etwas weiter vom bestehenden Nahwärmegebäude abrücken, da ansonsten durch das Gebäude etliche im Boden verlegte Leitungen überbaut werden müssten.

Der neue Standort von Heizungsgebäude und Pelletlager wird etwas weiter nach Norden von der Heizzentrale abgerückt. Auch beim Pelletlager will man baulich klotzen und nicht kleckern. Geplant ist ein Silo mit einem Fassungsvermögen von rund 50 Kubikmetern, mit einer Höhe von rund zehn Metern. Nach den Ausführungen von Christian Mauch verfüge man dann über einen Vorrat, der ausreicht, um 148.000 Kilowattstunden Wärme zu erzeugen, dies wiederum entspreche dem Heizwert von etwa 15.000 Litern Heizöl. Mit dieser Menge sei man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, sagte der Rathauschef.

Der Gemeinderat bezeichnete den Ersatz von Heizöl durch Holzpellets als eine gute Sache und konnte sich auch mit der Vergrößerung der Anlage anfreunden, obwohl diese etwas teurer ausfallen wird als die zunächst geplante kleinere Variante. Konkrete Kosten nannte Bürgermeister Christian Mauch nicht, im Haushalt 2022 sind aber rund 260.000 Euro für die Pelletheizung mit Lager eingestellt.