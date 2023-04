Dirigent Erich Stamm, Jahrgang 1969, aus Schlattheim in der Schweiz, ist im Hauptberuf Landwirt. Er probt seit März zusammen mit dem Musikverein (MV) Ewattingen. Bei den Musikern ist er schon jetzt beliebt, besticht in der Probearbeit durch seine begeisternde und professionelle Art, musikalische Inhalte zu vermitteln. Stamm war von 2006 bis 2017 Dirigent der Stadtmusik Stühlingen. Aus dieser Zeit kennt er auch den MV.

Herr Stamm, Hand aufs Herz. Wie gut ist der MV Ewattingen musikalisch aufgestellt? Haben Sie Schwachstellen entdeckt, die es künftig zu verbessern gilt?

Der Musikverein Ewattingen ist sehr gut aufgestellt. Es sind fast alle Instrumente gut besetzt. Die Durchmischung von jungen und älteren Musikern und Musikerinnen gefällt mir sehr.

Dirigent und Musikverein wirkten beim Abschiedsfest von Bürgermeister Christian Mauch wie ein eingespieltes Team. Wie haben Sie in wenigen Wochen eine so gute Stimmung hinbekommen?

Da ich als Dirigent bereits jahrelange Erfahrungen habe, weiß ich wie man ein Orchester führt. In den ersten Proben in Ewattingen habe ich gespürt, dass die Musiker und Musikerinnen sehr konzentriert und fokussiert sind. Das Orchester versucht sofort alles umzusetzen, was ich ihnen vermitteln möchte. Das Wichtigste während der Probenarbeit ist die Balance zwischen Spaß und Disziplin.

Warum haben Sie sich für das Dirigat beim MV Ewattingen beworben?

Es war eher zufällig und da bekam ich Lust auf etwas Neues.

Wohin geht die musikalische Reise des Musikvereins mit Ihnen am Steuer?

Mein Ziel ist, den Verein musikalisch weiter zu bringen. Musikalischer Ausdruck und Klangausgleich sind mir dabei sehr wichtig. Ich mag Unterhaltungsmusik, ebenso liebe ich klassische Werke, aber auch traditionelle Blasmusik kommt bei mir nicht zu kurz.

Verraten Sie uns doch eines Ihrer musikalischen Projekte!

Gemeinsam haben wir beschlossen, dass wir in naher Zukunft an einem Wertungsspiel teilnehmen werden. Zudem schwebt mir vor, ein größeres klassisches Werk aufzuführen.

Dirigent und Vollerwerbslandwirt – wie lässt sich dies zeitlich vereinen?

Ich gebe zu, dass in Spitzenzeiten die Zeit knapp bemessen ist, dann heißt es gut organisieren. Als leidenschaftlicher Dirigent, nehme ich mir die Zeit.

Was inspiriert Sie für ihre Arbeit?

Blasmusik und die Freude am Dirigieren sind meine Inspiration. (lim)

Das Frühlingskonzert des Musikvereins Ewattingen und der Donaumusikanten Gutmadingen findet am Samstag, 29. April, um 20 Uhr in der Wutachhalle Ewattingen statt.