von Juliane Kühnemund

Der Kindergarten St. Josef in Ewattingen war – wie alle anderen Kinderbetreuungseinrichtungen auch – in den vergangenen Wochen coronabedingt geschlossen. Für Kinder von Eltern, die keine Möglichkeit haben, ihre Sprösslinge zu Hause zu betreuen, wurde eine Notbetreuung im Kindergarten eingerichtet. 16 Kinder nutzten dieses Angebot, sie wurden in drei Gruppen betreut. Wie soll man jetzt mit den Kindergartengebühren für die Zeit des Corona-Lockdowns umgehen? Diese Frage stellte Bürgermeister Christian Mauch in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend zu Diskussion. Mauch führte dazu noch aus, dass man für den Monat Februar den Beitragseinzug ausgesetzt habe. Zudem habe das Land, das die Schließung der Kitas ja angeordnet hat, signalisiert, sich mit 80 Prozent an den Beitragsausfällen zu beteiligen, um die Gebührenentlastung für die Eltern zu kompensieren.

Mauch schlug nun vor, die Elternbeiträge für Januar und Februar zu erlassen und zwar für die Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreut haben. Jene Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, sollten nach Ansicht der Verwaltung aber Gebühren bezahlen. Schließlich habe man für diese Kinder den Betrieb mit vollem Personaleinsatz aufrecht erhalten. Dem Verwaltungsvorschlag stimmte das Gremium zu. Beiträge fallen demnach also nur für jene Eltern an, deren Kinder das Angebot der Notbetreuung genutzt haben.

Wie geht es nun weiter? Ab Montag wird der Kindergarten St. Josef wieder geöffnet sein. Nach dem jetzigen Stand der Dinge werden laut Bürgermeister aber nicht alle Eltern ihre Kinder in den Kindergarten bringen. Wie soll man in solchen Fällen den Gebühreneinzug handhaben? Rund um den Ratstisch waren sich die Gemeinderäte einig, dass Beiträge von allen Eltern verlangt werden sollten. Schließlich werde der normale Regelbetrieb angeboten und alle Kinder können den Kindergarten besuchen. Ein entsprechender Beschluss wurde einstimmig gefasst.