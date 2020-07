von Yvonne Würth

In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie beschloss der Gemeinderat, die Kindergartengebühren zu erlassen.

Bürgermeister Karlheinz Gantert fasste vor der Beschlussfassung die Lage zusammen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der von der Landesregierung erlassenen Corona-Verordnung mussten ab dem 17. März sämtliche öffentlichen Einrichtungen, darunter auch der Kindergarten Regenbogen Eggingen, geschlossen werden.

Bürgermeister Karlheinz Gantert. | Bild: Yvonne Würth

„Der Besuch des Kindergartens war von einem auf den anderen Tag für fast alle Kinder nicht mehr möglich; lediglich für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen (Stufe 1) tätig waren oder deren Eltern eine Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz vorweisen konnten (Stufe 2), wurden die Träger angehalten, Notbetreuungsgruppen einzurichten und zu organisieren.“

Waldshut-Tiengen Ein besonderer Familienstammbaum: Genauer Blick auf die Stühlinger Linie Feederle Das könnte Sie auch interessieren

In enger Abstimmung mit dem Gemeindetag Baden-Württemberg und den Bürgermeistern des Landkreises waren sich alle Träger von Kindergarten-Einrichtungen einig, solange die Kindergartengebühren auszusetzen, bis ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss gefasst werden kann.

Eggingen Scherben auf dem Spielplatz: Eltern sorgen sich um ihre Kinder Das könnte Sie auch interessieren

Seit dem 29. Juni findet wieder der normale Regelbetrieb statt. Folgendes wurde in vier Punkten beschlossen: Erstens den vollen Erlass der Kindergartengebühren für die Monate April und Mai für alle Kinder, welche in der Zeit vom 17. März bis 22. Mai die Einrichtung nicht besucht haben.

Sofort-Hilfe-Programm Durch den Erlass der Kindergartengebühren entstehen der Gemeinde Eggingen Mindereinnahmen in Höhe von 22.400 Euro. Im Rahmen der beiden vom Land bewilligten Sofort-Hilfe-Programme in Höhe von jeweils 100 Millionen Euro, welche nach einem gewissen Schlüssel auf alle Kommunen im Land verteilt worden sind, hat Eggingen zwei Zahlungen mit insgesamt 28.865 Euro erhalten. Diese Zahlungen sollen die Kindergarten-Mindereinnahmen decken, die restlichen 6465 Euro sollen einen kleinen Teil des zu erwartenden Corona-Lochs von 384.000 Euro stopfen.

Zweitens die Erhebung von 50 Prozent der Kindergartengebühren während der Zeit des „beschränkten Regelbetriebs“ zwischen 25. Mai und 26. Juni für alle Kinder. Drittens die anteilige Erhebung der Kindergartengebühren für die Kinder, die in den beiden Notbetreuungsstufen (Stufe 1 ab 6. April für wichtige, systemrelevante Infrastruktur; Stufe 2 ab 20. April Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz) in der Einrichtung betreut worden sind.

Die erste Gemeinderatssitzung nach den Corona-Lockerungen fand auf Abstand im Pfarrsaal Eggingen statt. | Bild: Yvonne Würth

Viertens den vollen Erlass der Gebühren für die Betreuung der Grundschüler in den Randzeiten für die Monate April, Mai und Juni.