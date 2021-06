von Stefan Limberger-Andris

Die Elternbeiträge im Ewattinger Kindergarten St. Josef werden zum Kindergartenjahr 2021/22 wohl angehoben. Der Gemeinderat Wutach gab eine entsprechende Empfehlung an den Träger der Einrichtung, die Seelsorgeeinheit Bonndorf–Wutach, weiter. Die Gemeindeverwaltung hatte die neuen Sätze für Wutach auf der Grundlage eines Vorschlagspapiers der Kirchen und Kommunalen Landesverbände erarbeitet. Die von der Gemeindeverwaltung Wutach nun vorgelegte Elternbeitragsberechnung für St. Josef sei im Krippenbereich finanziell weiterhin deutlich günstiger als von den Kirchen und kommunalen Landesverbände vorgeschlagen, warb Bürgermeister Christian Mauch um eine Zustimmung im Gemeinderat. Mit den neuen Beitragssätzen für St. Josef möchte sich die Gemeinde moderat an deren Vorschläge annähern.

Grundlagen für Erhöhung

Wutach komme wohl nicht um eine moderate Steigerung der Elternbeiträge herum, äußerte sich Frank Grieshaber (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach; UWW). Trotzdem wünsche er sich transparentere Entscheidungsfindungen seitens der Verbände. Es gebe durchaus transparente Grundlagen für die Erhöhung der Elternbeiträge, etwa die Entwicklung der Gehaltstarife, konterte Christian Mauch. Von individuellen Kalkulationen durch die Gemeinde rate er ab. Die Gemeindeverwaltung orientierte sich neben den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und Kommunalen Landesverbänden an dem kommunalen Ziel einer guten Belegung der Krippeneinrichtung. Man sei beispielsweise froh über die gute Belegung der Kinderkrippe. Die Nachfrage sei sehr hoch, die zehn Plätze seien alle belegt, so Christian Mauch.

Die Elternbeiträge Der Gemeinderat Wutach schlug höhere Elternbeiträge für den Kindergarten St. Josef Ewattingen vor. Die Gemeindeverwaltung orientierte sich an den neuen Sätzen der Kirchen und kommunalen Landesverbände: Regelkindergarten/Kinderkrippe St. Josef: Ein-Kind-Familie 133 Euro je Monat/250 Euro je Monat (plus 3 Euro/plus 19 Euro im Vergleich zum Jahr 2020/21); zwei Kinder 103 Euro/200 Euro je Kind (plus 3 Euro/plus 14 Euro); drei Kinder 69 Euro/140 Euro je Kind (plus 2 Euro/plus 9 Euro); vier und mehr Kinder 23 Euro/60 Euro je Kind (plus 1 Euro/plus 5 Euro). Während der erweiterten Öffnungszeiten (7.30 bis 13 Uhr) im Regelkindergarten Ewattingen wird über die Beiträge hinaus weiterein Zuschlag von 10 Euro je Monat erhoben.

In die Überlegungen flossen zudem die Beiträge umliegender Städte und Gemeinden sowie letztlich in der Gesamtbetrachtung auch die finanzielle Situation der Familien ein. Und Susanne Schmidt-Barfod (UWW) fügte an, dass ihrer Meinung nach die Unterlagen für den Gemeinderat transparent genug seien für eine Entscheidungsfindung. Wie sich letztlich die Elternbeiträge entwickeln werden, entscheide nicht die Gemeinde, so Christian Mauch. Der Gemeinderat gebe lediglich eine Empfehlung weiter auf der Basis der Vorschläge der Kirchen und Kommunalen Landesverbände. Die Gemeinderatsentscheidung für die neuen Beiträge entspricht beim Regelkindergarten St. Josef den Vorschlägen der Kirchen und Kommunalen Landesverbände. Deutliche Steigerungen verzeichnen die neuen Beiträge allerdings für die Kinderkrippe St. Josef – und hier nicht nur bei den über das bisherige Maß hinausgehenden, tatsächlich zu zahlenden Geldbeträgen (zwischen fünf und 19 Euro monatlich).

Die von der Gemeinde vorgeschlagenen Beitragssätze 2021/22 betragen je nach Kinderanzahl zwischen 63 und 77 Prozent gemessen an den Vorschlägen der Kirchen und Kommunalen Landesverbänden. Diese Anteile liegen deutlich über den Sätzen 2020/21, die bislang 60 bis 72 Prozent der entsprechenden Beiträge betragen. Die Gemeinde Wutach nähert sich, wie von Mauch zu Beginn der jüngsten Ratssitzung erwähnte, den vorgeschlagenen Beitragssätzen der Kirchen und Kommunalen Landesverbände deutlicher an als es bisher der Fall war.