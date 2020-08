von Stefan Limburger-Andris

Die Elternbeiträge für den Kindergarten St. Josef werden für das Kindergartenjahr 2020/21 angehoben. Der Gemeinderat Wutach stimmte in der jüngsten Sitzung dem Beitragsvorschlag der Verwaltung zu.

Es sei Tradition in Wutach, sich in der Beitragsgestaltung des katholischen Kindergartens St. Josef an die Vorschläge der Kommunalen Landesverbände und der Kirchen zu halten, stimmte Bürgermeister Christian Mauch das Gremium auf das Thema ein. So gab es denn auch keine große Diskussion im Rat, der die Beitragsgestaltung einstimmig befürwortete. Die neue Beitragsgestaltung werde ab 18. September gültig, so Christian Mauch.

Elternbeiträge

Es gelten folgende Elternbeiträge für ein Kind, das den Kindergarten St. Josef besucht:

Regelkindergarten: Familie mit einem Kind (das in der Familie lebt) 130 Euro (bislang 128 Euro); Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahre 100 Euro (98 Euro); Familie mit drei Kindern unter 18 Jahre 67 Euro (65 Euro); Familie mit vier Kindern und mehr unter 18 Jahre 22 Euro (22 Euro).

Kinderkrippe: Familie mit einem Kind (das in der Familie lebt) 231 Euro (223 Euro); Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahre 186 Euro (180 Euro); Familie mit drei Kindern unter 18 Jahre 131 Euro (128 Euro); Familie mit vier Kindern und mehr unter 18 Jahre 55 Euro (54 Euro).

Der Kindergarten St. Josef ist eine dreigruppige Einrichtung. Es gibt 66 Plätze in zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe (zehn Plätze). Insgesamt werden derzeit 47 Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren betreut. Das Stammpersonal besteht aus acht Fachkräften.