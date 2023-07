Stühlingen – Auch in der Stadt Stühlingen müssen die Eltern im neuen Kindergartenjahr mehr für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen. Der Gemeinderat Stühlingen hat in seiner jüngsten Sitzung der Erhöhung der Kindergartengebühren zugestimmt. Die Gebühren werden um 8,5 Prozent erhöht, da die Kostenentwicklung im vergangenen Kindergartenjahr stetig gestiegen sei.

Als Grundlage dienten die Vorschläge der Vertreter des Städte- und Gemeindetages sowie der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg, die sich auf eine Erhöhung der Elternbeiträge von 8,5 Prozent für das Kindergartenjahr 2023/24 verständigt hatten. Bei der letzten Erhöhung wurde eine Steigerung von 3,9 Prozent vorgesehen.

Aus Sicht der Verwaltung sei eine Erhöhung der Gebührensätze um 8,5 Prozent aufgrund der Personalkostensteigerungen und aus finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten notwendig und ebenso vertretbar.

Das Gremium war sich einig, dass die Empfehlungen der Verbände umgesetzt werden müssten, nach und nach die Kostensteigerung auf die Gebühren umzulegen. Sonst gäbe es nach Jahren ein böses Erwachen für die Eltern, wenn sehr starke Erhöhungen kämen, die dann nicht mehr transparent sind, hieß es aus den Reihen des Gemeinderats.

Kindergärten in der Stadt Für die jungen Familien bietet die Stadt Stühlingen Ganztagsbetreuung, Krippenplätze, altersgemischte Gruppen und Hortplätze. Betreuungseinrichtungen gibt es in der Stadt Stühlingen (Kinderland Hohenlupfen) sowie in den Ortsteilen Bettmaringen, Eberfingen, Lausheim, Schwaningen und Weizen. Informationen im Internet unter www.stuehlingen.de/de/fuer-familien/kindergaerten

Das müssen Eltern künftig bezahlen

Die Gebühren für die verschiedenen Betreuungsformen in den Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt steigen zwischen zwei und 23 Euro.

Die monatliche Betreuung der Kinder ab drei Jahre bis zum Schuleintritt (verlängerte Öffnungszeit) kostet für Familien mit einem Kind ab dem neuen Kindergartenjahr 166 Euro (bisher: 153 Euro).

Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren müssen Eltern künftig 127 Euro zahlen (bisher: 117).

Die Betreuung eines Kindes aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren kostet nun 82 Euro (bisher: 76).

Für ein Kind aus einer Familie mit vier oder mehr Kinder erhöht sich die Betreuungsgebühr von bisher 28 Euro auf 30 Euro.

Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in einer altersgemischten Gruppe (verlängerte Öffnungszeit) ändern sich die Gebühren wie folgt: Für ein Kind müssen Eltern künftig 291 Euro pro Monat bezahlen (bisher: 268 Euro).

Die Betreuung eines Kindes aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren kostet 222 Euro (bisher: 205).

Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren werden nun 144 Euro (bisher: 133) fällig.

Die Gebühr für ein Kind aus einer Familie mit vier oder mehr Kindern steigt von bisher 49 Euro auf 53 Euro.