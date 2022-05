von Yvonne Würth

In der gut zweistündigen Einwohnerversammlung hatten Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger und Bettmaringens Ortsvorsteher David Geng die Bürger mit einem Rückblick seit 2019 und einem Ausblick informiert.

30 Bürger, darunter auch Neubürger, hatten den Vorträgen von Bürgermeister und Ortsvorsteher zum Dorf Bettmaringen und der Stadt Stühlingen gelauscht. | Bild: Yvonne Würth

30 Bürger jeden Alters zeigten sich interessiert an der Einwohnerversammlung, darunter auch Ortsvorsteher a.D. Hermann Majocko. Ortsvorsteher David Geng freute sich über die 13 Geburten im Jahr 2019, in den beiden Jahren danach waren es sechs Geburten, der Einwohnerstand liegt bei 512. Aktuell sei der Kindergarten voll belegt, ab Februar 2023 gibt es eine Warteliste. Das Neubaugebiet „Untere Breite II“ heißt inzwischen „Mittlere Breite“, es wurde für 80.000 Euro erschlossen, elf der 16 Bauplätze sind verkauft: „Die Bauplätze gehen weg wie warme Semmeln. Nur nicht an die Bettmaringer.“

Sein Dank richtete sich an die Helfer für den Ort, darunter Achim Kech (Feldwege) und die drei Landwirte Daniel Meister, Norbert Meister und Markus Rogg. Sie hatten im August eine Woche lang zweimal täglich das Schmutzwasser abgefahren, als die Schmutzwasserpumpe ausgefallen war. Besonders aktiv zeigte sich die Landjugend Bettmaringen auch während der Corona-Pandemie, angestrebt werden von der Stadtverwaltung Austausch und Kooperation mit der Stadtjugend. Die Ortschaftsräte waren aktiv bei Arbeitseinsätzen, wie dem Anstrich des Buswartehäuschens, der Ausbesserung der Pflastersteine bei den Rastplatz-Toiletten, Arbeiten auf dem Friedhof und dem Christbaumverkauf. Bei den Dorfputzeten gab es viele Helfer aus dem Dorf.

Termine Zum Thema Erneuerbare Energien (Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik) wird am Donnerstag, 12. Mai, von 18 bis 20.30 Uhr in der Ehrenbachhalle Weizen informiert. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Informationen zum schnellen Internet mit Stiegeler IT gibt es am 19. Mai von 18 bis 20 Uhr im Gemeindehaus Bettmaringen. Der Musikverein Bettmaringen plant ein Zeltfest anlässlich seines 170-jährigen Bestehens vom 28. April bis 1. Mai 2023.

Bürgermeister Joachim Burger stellte die zahlreichen Themen vor, welche Stühlingen bewegt hatten. Er freute sich über den positiven Trend der Zuzüge durch die vielen Bauplätze und Wohnungen. Er warnte aber auch vor den finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie, auch das Trinkwasser werde die Bürger noch beschäftigen. Für das Projekt „Junges Wohnen“ werde noch ein alter Bauernhof gesucht.

Die einzige Bürgerfrage zum Schluss der Einwohnerversammlung stellte Armin Kech. Er wollte wissen, warum 2500 Euro in den Haushalt eingestellt wurden für den Glasfaseranschluss an das Gemeindehaus. Dies betreffe nur die nötige interne Verkabelung, nicht den Hausanschluss, erläuterte Ortsvorsteher David Geng.