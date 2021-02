Marktleiterin Ella Burmann, Rosa Blatter und Janis Pietzke sind telefonische Ansprechpartner in Stühlingen.

Stühlingen – Die Geschäftsinhaber in Stühlingen freuen sich, wenn die Kunden ihr Einkaufsverhalten während des Lockdowns zugunsten des Einzelhandels überdenken. Ein kurzer Anruf genügt und die Inhaber packen gerne die gewünschten Waren ein, damit diese abgeholt werden können. Dafür stehen Parkplätze direkt vor dem Geschäft zur Verfügung, Wartezeiten gibt es keine, denn die Zeitfenster zum Abholen werden zum Schutz vor Ansteckung mit genügend Abstand vergeben.

Stühlingen (ywü) Einkaufen ist möglich in Stühlingen, wenn auch nur nach Vorbestellung. Einzelhandel und Dienstleister sind für ihre Kunden da.

Würth Haus und Werkstatt: Die Inhaberfamilie Würth räumt derzeit das Warensortiment um. Während immer wieder nach Vereinbarung die Kunden ihre zuvor bestellten Produkte abholen, stellen Seniorchefin Friederike Würth und Juniorchefin Nicole Würth-Held die Haushalts- und Boutiqueabteilung um. Der Bereich Werkstatt, Technik und Handwerk ist in den Händen von Seniorchef Josef Würth und Juniorchef Tobias Würth. In der Werkstattabteilung ist von Kleinteilen über Werkzeuge bis hin zum Rasenmäher alles vorhanden, was gebraucht wird. Der GLS Paketdienst ist ebenfalls während der Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Die Inhaberfamilie Würth räumt derzeit das Warensortiment um. Während immer wieder nach Vereinbarung die Kunden ihre zuvor bestellten Produkte abholen, stellen Seniorchefin Friederike Würth und Juniorchefin Nicole Würth-Held die Haushalts- und Boutiqueabteilung um. Der Bereich Werkstatt, Technik und Handwerk ist in den Händen von Seniorchef Josef Würth und Juniorchef Tobias Würth. In der Werkstattabteilung ist von Kleinteilen über Werkzeuge bis hin zum Rasenmäher alles vorhanden, was gebraucht wird. Der GLS Paketdienst ist ebenfalls während der Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung möglich. Markenmode und Homewear Stocker: Gerne genutzt wird die Möglichkeit des Abholdienstes „Click und Collect“, freut sich Inhaber Andreas Strauß vom Markenmode und Homewear Stocker. Neben der Bestellung über Telefon empfiehlt er auch das Portal www.outfits24.de, denn es unterstützt den lokalen Handel. Die Postagentur im Modehaus Stocker ist ohne Einschränkungen geöffnet.

Gerne genutzt wird die Möglichkeit des Abholdienstes „Click und Collect“, freut sich Inhaber Andreas Strauß vom Markenmode und Homewear Stocker. Neben der Bestellung über Telefon empfiehlt er auch das Portal www.outfits24.de, denn es unterstützt den lokalen Handel. Die Postagentur im Modehaus Stocker ist ohne Einschränkungen geöffnet. Sonnenschutztechnik Beil: Rechtzeitig zu Beginn der warmen Jahreszeit sollte man an den geeigneten Sonnenschutz Zuhause denken. Bei Inhaber Richard Beil von Sonnenschutztechnik Beil kann ein Termin vereinbart werden für individuelle Lösungen. Ob Insektenschutz und Innengestaltung mit Klappläden, Schiebeläden und Rollläden oder Jalousien im Innenbereich sowie Outdoorlösungen wie Sonnensegel, Markisen, Wintergartenbeschattung und der kompletten Terrassenüberdachung wie auch Tore als Rolltor, Deckensektionaltor und Industrietor, die Systeme von namhaften Firmen überzeugen. Kreative und moderne Ideen gibt es als Videos und Fotos auf der Homepage.

Inhabergeführte Betriebe

Der Vorsitzende Reinhard Schmitt vom Handels- und Gewerbeverein Stühlingen sorgt sich um den Einzelhandel in Stühlingen: „Wie rechtfertigt unsere Politik eigentlich, dass die sogenannten Discounter oder Vollsortimenter ihr komplettes Sortiment verkaufen dürfen, von Kleidung über Heimwerkerzubehör, Elektrogeräte und Haushaltswaren, während die Fachgeschäfte in diesen Bereichen geschlossen bleiben müssen? Das ist eine Ungleichbehandlung und führt nur dazu, dass bald noch mehr dieser, oft noch inhabergeführten, Betriebe von der Bildfläche verschwinden. Also liebe Politiker, dringend nachbessern!“