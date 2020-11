Abgesagt werden mussten alle drei Veranstaltungen des HGV. Dazu zählen der Stühlinger Frühling, Stühlinger Herbst und der Weihnachtsmarkt. Dass bereits Existenzen durch den Lockdown der Pandemie zerbrechen, zeigt sich leider beim „Tapferen Schneiderlein.“ Inhaberin Nicole Grimske wird zum Ende des Jahres schließen und nach 25 Jahren zurück nach Oldenburg ziehen. Ab sofort startet der Räumungsverkauf. „Die Zahlen bleiben schlecht. Aber sie zeigen deutlich, dass es trotz „Lockdown light“ nicht an der Gastronomie liegt. Also sollte man mal drüber nachdenken, wie lange man hier noch Existenzen gefährden will“, mahnte Reinhard Schmitt angesichts der aktuellen an Covid-19 erkrankten Bürger aus dem Landkreis Waldshut an. Denn die Gastronomen dürfen seit November ihre Gerichte nur noch auf Vorbestellung zum Abholen zubereiten.

Täglich zu den üblichen Öffnungszeiten sowie in einigen Geschäften nach Absprache sogar außerhalb der Öffnungszeiten freuen sich die 81 Mitglieder des HGV aus Handwerk, Einzelhandel und Gastronomie auf zahlreiche Kunden unter Einhaltung der aktuellen Bestimmungen während der Corona-Pandemie. Nach dem Lockdown im Frühjahr, dem sukzessiven Öffnen in der Zeit danach sowie während des Teil-Lockdowns seit November sind die Kunden verunsichert.

Stühlingen (ywü) Den „Black Friday“ mit Schnäppchen-Angeboten gibt es auch in Stühlingen, die 81 Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins Stühlingen in Einzelhandel, Handwerk und Gastronomie haben bereits in der letzten Novemberwoche individuelle Angebote für ihre Kunden vorbereitet.

Mit dem „Black Friday“ , einem Begriff aus den USA, ist der Freitag nach dem Erntedankfest „Thanksgiving“ und damit der Beginn der Weihnachtskaufsaison gemeint. Satte Rabatte und Schnäppchen sind jedoch nicht der einzige Grund, weshalb das Einkaufen in der Stadt Stühlingen attraktiv ist. Die individuelle Beratung bewahrt manchen Kunden davor, Kleidung, Möbel, E-Gerät und Werkzeug nach dem Kauf ungenutzt im Schrank oder Regal verstauben zu lassen, wie das bereits jeder einmal erlebt hat, der online zu schnell etwas bestellt hat. „Wir nehmen uns Zeit für jeden Kunden“, erläutert der Vorsitzende Reinhard Schmitt vom Handel- und Gewerbeverein Stühlingen.

Der Stühlinger Gulden: Nach wie vor beliebt ist der Stühlinger Gulden. Seit 2014 dient diese Stühlinger Währung dazu, den örtlichen Handel und das Gewerbe zu unterstützen. Ob zum Bezahlen, Verschenken oder selber ausgeben, gleichzeitig ist die Nutzung des Stühlinger Guldens ein Statement. Denn gerade während des Teil-Lockdowns der Corona-Pandemie stärkt jeder Einkauf beim örtlichen Einzelhandel und Gewerbe die Familien, die dahinter stehen.

Familienbetriebe

Der Großteil des Stühlinger Handwerks, des Einzelhandels und der Gastronomie wird von Familien geführt, oft in zweiter und dritter Generation. Ein Beispiel für die Beständigkeit in der fünften Generation ist Haushaltswaren Würth, Fachhändler in Stühlingen seit 1853. Für ein spontanes Foto erklärte sich die gesamte Familie, alles ausgebildete Einzelhandelskaufleute bereit: Inhaber Josef Würth und Ehefrau Friederike sowie Tochter Nicole Würth-Held und Sohn Tobias nahmen sich genau so Zeit für ein Bild wie Schneidermeister Werner Haid, der nebenan beim Bekleidungshaus Haid zusammen mit der Tochter Monika für die langjährigen treuen Kunden da ist, und das bereits seit 80 Jahren in der zweiten Generation. Als Ehepaar führen Bernhard und Regina Hamburger ihr Schreibwarengeschäft mit Toto Lotto Annahmestelle seit Jahren, auch sie nehmen sich gerne Zeit für die Kundenberatung.

