Stühlingen - Beim Stühlinger Weihnachtsmarkt am Samstag, 25. November, von 15 bis

21 Uhr und Sonntag, 26. November, von 12 bis 18 Uhr präsentieren sich die teilnehmenden Stühlinger Geschäfte den Besuchern.

„Lokal shoppen ist nicht nur ein Trend, sondern auch ein Lebensstil“, erläutert Anton Scherzinger vom Stühlinger Handels- und Gewerbeverein. „Den Spruch ´ich kauf gern vor Ort´ sollte jeder in der Region für sich berücksichtigen, weil der Online-Handel die Innenstädte kaputt macht.“

Der Einkauf vor Ort bietet den Kunden eine einzigartige Erfahrung, sie können Marken-Produkte in die Hand nehmen, gründlich begutachten und sie direkt mit nach Hause nehmen. Die Einzelhändler bieten eine persönliche Beratung, den individuellen Service und eine maßgeschneiderte Betreuung in den Fachgeschäften an. Keine App, keine vermeintliche Online-Kundenbewertung und keine Online-Kaufempfehlung kann diese unmittelbaren Vorzüge aufwiegen. Wer in den Geschäften einkauft, bewahrt die Einzigartigkeit und das lebendige Flair der Innenstädte und erhält Arbeitsplätze in der Region. Der Slogan „Ich kauf gern vor Ort“ steht für den Kauf im örtlichen Handel und die Existenzsicherung des mittelständischen Fachhandels.

Teilnehmer beim Markt

Günter Lizurek (Süßwaren, Glühwein, Schokofrüchte, Kinderpunsch); OBS Stühlingen (Allerlei aus Holz, Raclette mit Brot, Glühwein); Johannes Alber „Kleine Schätze“ (Feuerzangenbowle, Glühgin, Glühwein, Früchtepunsch); Schulzentrum Stühlingen (Mistelzweige für die Aktion Mano a Mano); Metzgerei Gut (Grill-, Brat- Currywurst, Punsch, Glühwein); Kinderland Hohenlupfen (Waffeln, Kinderpunsch, Linzer Weihnachtsbrötchen); Claudia Isecke Klettgau (Heiße Maronis); Joachim Hogg Energetix Wutach (Magnetschmuck und Wellness-Artikel); Förderverein Fußball Stühlingen (Schupfnudeln, Glühwein, Getränke); Ramona Isele-Zücker (Sirup, Gelée, Salben, Tropfen); Stühlinger Bachhäxe (Gulaschsuppe, Kinderpunsch, Glühwein, Crêpes); Bernhard Rebmann (Edelbrände, Liköre), Annette Wabersich (Windlichter und Dekoartikel aus Beton, Gießkeramik); Martina Müller, Waldshut (handgemachte Weihnachtsdeko); Frieda Schmidle, Lauchringen (Adventskränze, Gestecke, Gestricktes und Genähtes); Schattenwölfe Eberfingen (Wikinger Met, Kinderpunsch, Weihnachtsgebäck, Linzer Torte); Michelle Fischer, Wutöschingen (Norwegische Weihnachtsdeko, Kerzen, Deko);

Tauchsport Probst (Weißer Glühwein, Gebäck, Backwaren); Marion Umiker (handgemachte Brezele). Außerdem haben geöffnet das Modehaus Stocker, Haus und Werkstatt Würth, Herrenbekleidung Haid, Euronics Scherzinger und KIK.