Stühlingen – Das 46.¦Städtlefest Stühlingen ist ein Fest der Stühlinger Vereine und wird erstmals zweitägig gefeiert, am Samstag, 16.¦Juli, von 16¦bis 3¦Uhr und am Sonntag, 17.¦Juli, von 11¦bis 19¦Uhr. Das neue Orga-Team hat für ein Unterhaltungsprogramm gesorgt, das auf drei Bühnen an den beiden Tagen gleichzeitig im Städtle-Rund für gute Stimmung sorgt.

Kunst- und Fotoausstellungen: Wer Ruhezonen sucht, wird in der altkatholischen Kirche und der Schür am Stadtgraben fündig. Die schönsten Bilder der Wutachschlucht haben Andreas Färber und Gabriel Schropp zusammengestellt, die Kreativgruppe der Caritas-Werkstätten Hochrhein mit Martina Henninger hat in verschiedenen Maltechniken Aquarelle gemalt, welche in der Schür des Schwarzwaldvereins Stühlingen ausgestellt werden. Der Schürgarten ist geöffnet, ein großer Bücherflohmarkt ist im Obergeschoss der Schür. Für Essen und Trinken sorgen die Vereine im StädtleRund und der Arbeitskreis Mobiles Stühlingen stellt am Sonntag das CarSharing-Projekt vor.

Die Verlosung findet am Sonntag um 16.30¦Uhr auf Bühne eins (Herrengasse), eine Anwesenheitspflicht besteht nicht.

Programm