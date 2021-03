von Sandra Holzwarth

Mehrkosten in Höhe von 115.700 Euro beim Umbau der Kita Schwaningen haben in der jüngsten Gemeinderatsitzung für Diskussionen gesorgt. Um im Bürgerhaus eine dringend benötigte zweite Kindergartengruppe einrichten zu können, wurden im Sommer für den Umbau in dem Multifunktionsgebäude außerplanmäßige Mittel von 60.000 Euro bewilligt und in den Haushalt 2021 übertragen. Zusätzliche Mittel von 15.000 Euro wurden für die Maßnahme 2021 eingestellt. Der Kostenansatz wurde aufgrund einer Prognose errechnet. Dass der Umbau sehr viel teurer werden wird, zeigte sich erst, nachdem die Bedürfnisse des Musikvereins, der sein Probelokal im Gebäude hat, berücksichtigt waren und die Angebote vorlagen.

Die Betreuung Momentan besuchen 14 Kinder die Kita. Bis zu den Sommerferien stehen drei Kinder auf der Warteliste. Dazu können zwei Kinder von Weizen kommen, die dort keinen Platz haben. Zwei Erzieherinnen in Vollzeit, eine Anerkennungspraktikantin und eine geringfügig Beschäftigte kümmern sich um die Kinder. Die Leiterin ist zu je 50 Prozent in Schwaningen und Weizen tätig. Nach dem Umbau gibt es in einer zweiten Gruppe Platz für 18 Kinder, davon fünf Kinder ab zwei Jahren und 13 Kinder von drei bis sechs Jahren. Insgesamt kann der Kiga Schwaningen ab 1. September 40 Kinder aufnehmen.

115.700 Euro Mehrkosten ergeben sich dadurch, dass im Zuge der Baumaßnahmen auch die elektrischen Leitungen sowie die sanitären Anlagen erneuert werden sollen. Durch den Umzug des Musikvereins innerhalb des Gebäudes sind weitere bauliche Maßnahmen erforderlich. Gemeinderat Stefan Beck zeigte sich irritiert angesichts der Kostensteigerung: „Die geringeren Kosten waren ja eine Entscheidungsgrundlage für diese Variante, die im Nachhinein jetzt aber viel teurer wird.“

Mit Blick auf die dringend benötigte zusätzliche Kitagruppe erklärte Bürgermeister Joachim Burger: „Wir haben eine günstige, aber vor allem auch eine schnelle Lösung gesucht. Da sind wir mit dieser Variante immer noch am besten bedient.“ David Geng stellte fest: „Wir können uns nicht auf Prognosen verlassen, wir brauchen mehr Planungssicherheit.“ Die Feststellung untermauerte Corinna Pieper: „Wir sind von anderen Zahlen ausgegangen, aber durch die umfangreichen Baumaßnahmen schaffen wir jetzt auch einen Mehrwert. Wir müssen daraus eine Lehre ziehen und uns zukünftig nicht auf Kostenschätzungen verlassen, sondern genauer hinschauen. Unser Haushaltsplan nützt nichts, wenn wir regelmäßig die Kosten sprengen.“

Jens Bryssinck sprach sich für die nachhaltige Lösung aus: „Grundsätzlich finde ich es richtig, in Bestandsgebäude zu investieren, wenn deren Sub­stanz gut ist. Aber eine Kostensteigerung von 60 auf 190.000 Euro, das tut wirklich weh.“ Marianne Würth erklärte, dass bei einer groben Schätzung in einem so frühen Projektstadium mindestens 25 Prozent Risikozuschlag einrechnen werden müsse und auch beim aktuellen Stand noch zehn Prozent berücksichtigt werden sollten. Nina Keller betonte, dass die Maßnahme allen Kindern, nicht nur aus Schwaningen, sondern auch aus den umliegenden Ortsteilen zugutekommt.

Dass es nicht um die Investition an sich geht, darin waren sich die Räte einig. „Wir brauchen die Kindergartenplätze, das ist klar, auch ein gewisses finanzielles Risiko war bei der Interimslösung abzusehen, aber nicht, dass die tatsächlichen Kosten die Schätzung soweit übertreffen“, sagte Wolfgang Löhle. Die Verwaltung schlug für die Deckung der Ausgaben Restmittel aus dem Haushalt 2020 und Einsparungen aus 2021 vor. Der Gemeinderat stimmte geschlossen zu. Grund zur Hoffnung gab Bürgermeister Burger beim Thema Zuschüsse: „Aufgrund der unsicheren Aussicht auf Förderung haben wir bei der Planung keine Mittel veranschlagt, haben aber natürlich einen entsprechenden Antrag gestellt, woraus sich ein Zuschuss in Höhe von 77.000 Euro ergeben könnte.“ Der Umbau soll im September fertig sein.